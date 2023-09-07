台南大員皇冠假日酒店六周年慶 主打【大員感蟹您】

2023年九月是台南大員皇冠假日酒店迎接六周年慶祝，三間餐廳同步推出【大員感蟹您】主題料理，2023年9月1日至10月31日期間以各式螃蟹料理，橫行霸道直擊消費者的味蕾，煉瓦日式餐廳匯集了帝王蟹、松葉蟹、軟殼蟹與花蟹，推出「日式秋蟹套餐」，讓您在一份日式套餐中就能品嘗到4種秋蟹，同步推出5款「日式特色調酒」，煉·瓦的微醺饗宴，正是酒逢秋蟹好食光。

懂吃的老饕都知道，迎接秋天到來，正是品嚐美味螃蟹的大好季節。台南大員皇冠假日酒店九月適逢開業六周年，為了犒賞消費者對酒店的支持，特別推出【大員感蟹您】主題料理，2023年9月1日至10月31日期間，煉‧瓦餐廳由郭曉芸副主廚特製「日式秋蟹套餐」，每套2,980元起，一份套餐裡就能品嘗不同蟹的鮮滋味。以日本職人精神與細膩手法製作，每道菜端上桌都像一幅畫，送入口則是滿滿的鮮滋味，一場視覺與味覺的全新火花。蟹膏豆腐高湯凍，近看似甜點，入口後卻是不折不扣的日式前菜。

在蛋汁中拌入松葉蟹肉，蒸出如豆腐般的軟嫩口感，搭配以柴魚高湯製作果凍，最後放上松葉蟹膏、鮭魚卵，混合鮮甜海味爆滿口腔。松葉蟹腿旬彩刺身以生食級的松葉蟹腿，加上4種日本進口時令鮮魚的生魚片，肉質Q彈、滋味甘甜。帝王蟹腳柚子胡椒煮則是選用肉質較為飽滿帝王蟹腳，以日本特有的柚子胡椒與柴魚高湯進行煨煮入味，清爽辛香的微辣感，更能凸顯海鮮的風味。酥炸軟殼蟹天婦羅，精選一隻約100-150克大小的軟殼蟹，裹上黃金比例的天婦羅粉漿油炸至酥脆，吃得到細緻多汁蟹肉與香脆口感。鹽燒西班牙伊比利松阪豬配上椒鹽、漬物，吃得到Q彈又不膩口。

花蟹栗子炊飯則是細心地為花蟹去殼，客人可以輕鬆品嘗肉質細緻的花蟹肉，拌入以鴻喜菇、柴魚高湯等一起烹調的炊飯，也可以與飯上的蟹膏一起享用，鮮味破表。松葉蟹肉味噌湯以魚骨湯底、加入3種味噌調製成豆香與甘味最佳平衡的味噌湯，客人可以優雅地拿起日本松葉蟹肉好好品嘗。最後以季節水果、甜點為整個套餐畫下完美的句點。

品嘗【大員感蟹您】的秋蟹套餐，搭配5款「日式特色調酒」單杯皆為220元，完全復刻居酒屋的特色酒款。Highball 當中威士忌香氣交織著帶有碳酸感的氣泡蘇打，是品飲威士忌最簡單的入門款。綠茶High是綠茶加上燒酎，喝得到日式綠茶豐富的旨味和香氣，收尾的苦澀甘味。和歌山梅沙瓦用和歌山梅汁、調和了燒酌的辛烈，搭配上金桔酸甜滋味，擄獲不少女性的喜愛。蜜柑盛夏沙瓦將香醇濃郁的日本蜜柑汁，加上燒酌，組合出另一種熱情少女心。山梅特調生啤將奧利恩生啤酒加上山梅汁，為單純的啤酒麥味多一點變化。(禁止酒駕，未成年請勿飲酒)

一整個九月都是酒店周年慶，凡餐廳單筆消費滿1,688元，即可玩1次「紅包抽抽樂」活動，有機會抽中最高6折優惠，1人抽中全桌同享優惠折扣，需另加原餐價10%服務費，恕不與其他優惠合併使用。心動不如馬上行動，大啖蟹料理，還能讓您省荷包。為了提升用餐品質請事先訂位，訂位專線06-5121807。