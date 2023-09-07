農業創新育成產出多元　串接餐飲通路創造三贏

農業部9月7日於5樓大禮堂舉辦「112年度農業創新育成中心畢 業成果發表會」由農業部所屬的農業試驗所、林業試驗所、 水產試驗所及畜產試驗所， 以及財團法人農業科技研究院整合而成之農業創新育成中心，帶領今 (2023)年10家畢業廠商， 透過生動的走秀展示及獨具創意的特色料理， 展現多元面向培育成果。農業創新育成中心也在畢業成果發表會上與 台灣連鎖加盟促進協會進行合作簽約儀式，以採購媒合為起點， 協助育成廠商串接餐飲通路， 期許未來結合輔導與市場力量深化合作， 雙向推動臺灣農企業創新升級，開創產業新局面。

農業部說明， 農業創新育成中心以落實政府資源提供及增強產業輔導能量為使命， 迄今累積培育輔導229家廠商。2022年度農業創新育成中心協助 進駐業者成功取得7件政府研發補助逾600萬元， 並獲農金貸款資金挹注500萬元，促進業者投增資達1.29億元 ，增加125個就業機會；另協助育成廠商成功取得2022第21 屆新創事業獎、第三屆全國有機茶分類分級TAGs評鑑優選、 十大神農獎等肯定。今年上半年已吸引9家廠商新增進駐育成， 進駐中廠商共達61家，促成生產暨投增資額累計金額超過5千萬元 。本次畢業成果發表會由農業部陳駿季次長頒發畢業紀念獎座， 次長期許未來有更多農民團體及農企業善用農業創新育成中心資源， 激發更多創新思維與參與上下游合作機會， 透過全育成輔導一條龍服務，必將發揮輔導能量綜效， 以更大力道推動農企業成長茁壯。

農業部表示，今年畢業廠商培育主題涵蓋栽培流程優化、 技術創新加值到產品開發等多面向，成果豐碩，以「賣艸人家有限公 司」為例，透過農試所輔導，技轉「 龍眼花紓壓飲品配方與配置技術」開發青草花茶系列產品， 結合通過檢驗的農產原料，打造高品質臺灣青草風格品牌意象；「樹 花園股份有限公司」秉持把樹種好、對環境友善的理念， 在林試所協助下， 完善樹木病防治檢驗流程與精進樹木外科手術技術， 榮獲第三屆臺北樹益獎「技術養護類」獎項肯定， 逐步實現綠化產業及生態永續的願景；「益之堂科技股份有限公司」 由水試所輔導進行漁業循環經濟加值化， 從魚頭萃取出磷脂型魚油微脂體(水性魚油)， 開發出多項獨特產品；「陽昇生技有限公司」 借助畜試所飼養管理經驗與育種專長， 成功培育國內第一個由民間育成的種用番鴨「進興番鴨」， 透過標準化的飼養管理流程與完整的防疫作業， 提升種鴨生長速度與經濟效益；「張記食品行」 在農科院育成輔導期間，完成客家酸菜梯度減鹽醃漬製程、 功效乳酸菌醃漬系統、儲存標準化製程及抗氧化活性分析， 建立健康及科學化生產模式， 成功達到免使用添加劑並延長保存時間的目標。

農業部強調， 本次畢業成果發表會除了展示畢業廠商在農業創新育成中心培育成果 外，也特別與台灣連鎖加盟促進協會合作，邀請協會旗下20家餐飲 企業會員，與畢業廠商進行採購媒合， 熱門詢問品項包括適合燒烤餐廳使用的調味竹鹽與農畜水產品、 推薦養生餐廳使用的紅球薑米條與羽衣甘藍麵條、 高品質森林蜜與應用於手搖業者鮮榨果汁的各式果品等， 透過農業科研商品化成果推廣與產業應用串接，達到農產業、 餐飲產業以及消費者三贏局面。