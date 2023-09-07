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大直英迪格【月圓酒肉狂】 中秋戶外烤肉也能清爽優雅

By 台灣英文新聞
2023/09/07 17:43
（圖／台北大直英迪格酒店）
（圖／台北大直英迪格酒店）

（圖／台北大直英迪格酒店）

（圖／台北大直英迪格酒店）

中秋佳節是團聚餐敍最佳時光，台北大直英迪格酒店，今年再度推出深受歡迎的【月圓酒肉狂】，滿足想到戶外烤肉，又希望吃得優雅、穿得帥氣美麗、拍出美照的消費者需求，9月29、30日【月圓酒肉狂】將於戶外酒吧sneaKOut BAR舉辦，飯店將準備六大海陸燒烤(直火燒烤骰子牛、美國肋眼、法式羊排、水牛城雞腿卷、鮮烤扇貝及鹽烤夏季小卷)，由星級主廚炙燒上桌，並提供精選紅酒、啤酒、調酒等沁涼氣泡飲無限暢飲；近50道豐盛美食，任饕客無限享用。並舉辦抽獎活動，每天各抽出1張【總統套房住宿券】，每晚價值18萬元。每日限量90位席次，每位成人1,980元+10%，9月23日前預訂可享85折優惠，成人價1,683元+10%，洽詢專線02-3518-7778。

台北大直英迪格酒店將在9月29-30日連續兩天，於4樓戶外酒吧sneaKOut BAR推出【月圓酒肉狂】烤肉派對，賓客可於綠意盎然、浪漫串燈圍繞下，感受點點夜光，遠眺城市天際線及欣賞明月。星級廚藝團隊也走出廚房，在豪華行動烤肉車上服務賓客，感受新鮮肉品在烤爐滋滋作響及散發的陣陣濃厚香氣，現場並設置精選紅酒、啤酒、調酒等沁涼氣泡飲無限暢飲，盡情享受一邊吃肉、一邊喝酒，大快朵頤吃飽喝足。另有清爽解膩的開胃菜及沙拉、手工製作的道地義大利披薩、甜點等近50道豐富佳餚，滿足不同味蕾。

若想省去費時準備繁瑣食材，免去烤到滿身大汗的狼狽，歡迎揪家人朋友一起參加【月圓酒肉狂】活動，還有機會抽中【總統套房住宿券】，感受共襄盛舉的歡樂氛圍，共度清爽又優雅的中秋佳節！【月圓酒肉狂】每場席次限量90席，訂位專線：02-3518-7778。

更新時間 : 2023-09-07 19:42 GMT+08:00

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