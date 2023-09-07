新北7國手將代表臺灣前進技能界奧運　2024年9出征法國

勞動部第47屆國際技能競賽國手選拔，新北市計26 位選手入圍，與來自全國270位選手一較高下，競爭50個職類國 手資格，經過三天激戰，誕生7位正取及5位備取國手， 為歷年創下最多國手紀錄，明(113)年9月將代表臺灣出征法國 里昂參與國際技能競賽，用技能讓世界看到臺灣。

教育局表示，培育在地產業所需的專業人才是新北重要的目標， 這幾年持續補助學校多元資源，不論是培訓或是設備等， 培養頂尖選手專業的知識與技能。選手們一路過關斬將，從分區賽、 全國決賽拚到國手選拔賽， 期待這群選手代表臺灣奪得世界第一佳績。

新北高工培育出4位國手，為全國最多的高中， 其中傅永傑選手為技能競賽的常勝軍，曾拿下48屆資訊技術全國銀 牌、49屆網頁設計全國金牌及51屆網路安全全國金牌， 這次也一舉拿下網頁技術國手資格； 林詠軒選手則是求學過程參與不少技藝競賽，此次獲得CNC車床國 手資格。

此外，最難得的是該校培養出一對兄弟國手， 哥哥賴韋呈獲得商務軟體設計國手，他表示， 此次是比過的比賽中最艱難的一次，尤其上了大學後， 無法像高中時期全心投入練習。 這次順利的選上國手是對自己能力的肯定， 更是靠近夢想的重要階段，接下來會以國際賽為目標。 弟弟賴韋宏從小看哥哥參與全國技能競賽連連獲獎， 為了能努力追上哥哥而參與競賽，去年拿下52屆行動應用開發全國 金牌，此次更拿下行動應用開發國手，兄弟齊力， 決心搶下世界金牌。

當選汽車板金國手的南強工商方宣又選手表示， 培訓期間真的很辛苦，壓力很大，曾經想放棄， 但回家途中常遇到一位阿嬤辛苦從事資源回收， 非常辛苦才能獲得微薄的報酬，心想年老的阿嬤都這麼打拚， 自己年輕更不能輕言放棄，因此以「打拼精神」為自己的座右銘， 更努力把英文學好，出國比賽時能聽、能溝通， 且遇到緊急事情的應變能力能更好，能獲得臺灣代表選手，將以「 打拼精神」為國爭光！

智光商工王益柏選手一路參與第50屆及第52屆技能競賽獲得電子 及應用電子職類金牌到這次當選國手， 心頭湧上一股難以言喻的情感。他表示，這一路有困難、挫折， 但更多的是成長與體悟， 感謝智光商工及職訓局指導老師的無私奉獻。

當選汽車噴漆國手的泰山高中陳卉珊， 不因自己是女性而覺得技不如人， 反而證明汽車噴漆女生也可以做得極致。 她特別感謝啟蒙老師尤澤基老師的資源、機會和父親的無限支持， 也感謝所有幫過自己的人。

教育局補充，新北市首創推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略 ，從職業試探、職業準備及職業繼續三階段培養，更透過各校選訓、 基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、 延聘金牌教練及出國研習獎勵培育新北師生，期許技能扎根在地就學 ，培養世界技職人才。

當選汽車噴漆國手的泰山高中陳卉珊為此次唯一女生。（照片來源：新北市教育局提供）

智光商工王益柏選手。（照片來源：新北市教育局提供）

商務軟體設計-賴韋呈選手。（照片來源：新北市教育局提供）

新北高工賴韋宏選手取得行動應用開發國手資格。（照片來源：新北市教育局提供）

新北高工林詠軒選手獲得CNC車床國手資格。（照片來源：新北市教育局提供）

新北高工傅永傑選手拿下網頁技術國手資格。（照片來源：新北市教育局提供）