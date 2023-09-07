新北7國手將代表臺灣前進技能界奧運　2024年9出征法國

勞動部第47屆國際技能競賽國手選拔，新北市計26位選手入圍，與來自全國270位選手一較高下，競爭50個職類國手資格，經過三天激戰，誕生7位正取及5位備取國手，為歷年創下最多國手紀錄，明(113)年9月將代表臺灣出征法國里昂參與國際技能競賽，用技能讓世界看到臺灣。
教育局表示，培育在地產業所需的專業人才是新北重要的目標，這幾年持續補助學校多元資源，不論是培訓或是設備等，培養頂尖選手專業的知識與技能。選手們一路過關斬將，從分區賽、全國決賽拚到國手選拔賽，期待這群選手代表臺灣奪得世界第一佳績。
新北高工培育出4位國手，為全國最多的高中，其中傅永傑選手為技能競賽的常勝軍，曾拿下48屆資訊技術全國銀牌、49屆網頁設計全國金牌及51屆網路安全全國金牌，這次也一舉拿下網頁技術國手資格；林詠軒選手則是求學過程參與不少技藝競賽，此次獲得CNC車床國手資格。
此外，最難得的是該校培養出一對兄弟國手，哥哥賴韋呈獲得商務軟體設計國手，他表示，此次是比過的比賽中最艱難的一次，尤其上了大學後，無法像高中時期全心投入練習。這次順利的選上國手是對自己能力的肯定，更是靠近夢想的重要階段，接下來會以國際賽為目標。弟弟賴韋宏從小看哥哥參與全國技能競賽連連獲獎，為了能努力追上哥哥而參與競賽，去年拿下52屆行動應用開發全國金牌，此次更拿下行動應用開發國手，兄弟齊力，決心搶下世界金牌。
當選汽車板金國手的南強工商方宣又選手表示，培訓期間真的很辛苦，壓力很大，曾經想放棄，但回家途中常遇到一位阿嬤辛苦從事資源回收，非常辛苦才能獲得微薄的報酬，心想年老的阿嬤都這麼打拚，自己年輕更不能輕言放棄，因此以「打拼精神」為自己的座右銘，更努力把英文學好，出國比賽時能聽、能溝通，且遇到緊急事情的應變能力能更好，能獲得臺灣代表選手，將以「打拼精神」為國爭光！
智光商工王益柏選手一路參與第50屆及第52屆技能競賽獲得電子及應用電子職類金牌到這次當選國手，心頭湧上一股難以言喻的情感。他表示，這一路有困難、挫折，但更多的是成長與體悟，感謝智光商工及職訓局指導老師的無私奉獻。
當選汽車噴漆國手的泰山高中陳卉珊，不因自己是女性而覺得技不如人，反而證明汽車噴漆女生也可以做得極致。她特別感謝啟蒙老師尤澤基老師的資源、機會和父親的無限支持，也感謝所有幫過自己的人。
教育局補充，新北市首創推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，從職業試探、職業準備及職業繼續三階段培養，更透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練及出國研習獎勵培育新北師生，期許技能扎根在地就學，培養世界技職人才。
當選汽車噴漆國手的泰山高中陳卉珊為此次唯一女生。（照片來源：新北市教育局提供）
智光商工王益柏選手。（照片來源：新北市教育局提供）
商務軟體設計-賴韋呈選手。（照片來源：新北市教育局提供）
新北高工賴韋宏選手取得行動應用開發國手資格。（照片來源：新北市教育局提供）
新北高工林詠軒選手獲得CNC車床國手資格。（照片來源：新北市教育局提供）
新北高工傅永傑選手拿下網頁技術國手資格。（照片來源：新北市教育局提供）