Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

【北醫深耕史國14年】蔡英文參觀史京政府醫院 盼世界看見台灣公衛的貢獻

By 台灣英文新聞－編輯
2023/09/07 17:25
蔡英文總統率團出訪史瓦帝尼，並於9月6日前往史國最大之史京政府醫院。（圖／總統府）

蔡英文總統率團出訪史瓦帝尼，並於9月6日前往史國最大之史京政府醫院。（圖／總統府）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）慶祝台灣與史瓦帝尼王國建交55週年，蔡英文總統率團二度出訪史瓦帝尼，並於9月6日前往史國最大之史京政府醫院。蔡總統表示，該醫院重建計劃不僅是台灣和史瓦帝尼的合作成果，更是兩國邦誼的象徵。期盼兩國透過在公衛醫療的合作，可以讓兩國人民更健康，也能讓世界看見台灣希望貢獻世界的努力。

史京政府醫院是由台北醫學大學附設醫院團隊從2009年，就開始投入史瓦帝尼的醫療服務，迄今步入第14年，以「人」為出發點，從最初支援史國醫療到近年致力提升史國醫學教育，深植史國醫療體系發展，更是厚實雙方永續夥伴關係。

總統指出，在史瓦帝尼的2間醫院、3個地區的門診，都可以看到台灣醫療團的身影，還有全國性的義診，也幫助了許多偏鄉的民眾。除了臨床、重症的醫療，醫療團隊也投入醫學教育和公衛防治，希望和友邦一起，全面提升衛生醫療的環境和品質。

總統提及，北醫團隊發現，史瓦帝尼缺少專科醫生，因此，每年都會選派各科部的醫生，來這裡替有需要的民眾進行治療。此外，北醫的學生從2014年開始，也利用每年寒假，來到史瓦帝尼進行義診和衛教服務。

北醫附醫施俊明院長指出，台史醫療合作在政府以及駐史瓦帝尼大使館的協助與指導下，涵蓋「醫療提升」、「醫學教育」及「國際醫衛合作」等三大特色，全方位提升史國醫療、公衛與教育，包括醫療團深耕史國、全境下鄉，多次到偏鄉義診，同時並推動寄生蟲防治、瘧疾根除等公共衛生計畫，充分展現台灣的醫療實力。

另外，北醫附醫自2019年起在當地協助建立國家醫師考照制度，從醫師養成做起，由根基提升史國醫療水準；而全球面臨COVID-19疫情，北醫附醫兩度派遣專家防疫團，第一時間進入史國協助抗疫，並透過教學、培訓，建立當地重症醫療的能力。

於史京政府醫院協助接待的北醫附醫王偉副院長指出，駐史國醫療團在史京政府醫院提供門診、專科手術等常規醫療服務，更提供當地缺乏之科別，例如唯一的神經外科、骨科關節鏡手術，完成史國全國首例神經外科手術，讓當地居民能夠接受開顱手術、攝護腺手術以及癌症化療等等，減少轉診南非的昂貴花費及病情延誤，總計每年提供超過1萬人次的醫療服務。

除了臨床醫療服務，王偉副院長表示，史國國內沒有醫學院，台灣協助史國訓練醫學生，學生返回史國後，由北醫派遣教學團隊，提供實習醫師訓練，並透過協助史國建立醫師考照制度，建立完善的醫師養成，同時也協助史國醫師公會建立多項疾病的指導準則，讓當地的醫學診斷及治療有所指引，全方位促進史國醫療的永續發展。
蔡英文
邦誼同慶・合作永續之旅
史瓦帝尼
總統府
史京政府醫院
北醫
台北醫學大學附設醫院

相關新聞

14小時飛行 台灣總統蔡英文抵史瓦帝尼、晚宴南部非洲僑胞
14小時飛行 台灣總統蔡英文抵史瓦帝尼、晚宴南部非洲僑胞
2023/09/06 10:34
蔡英文今率團再訪史瓦帝尼 史國：台灣總統非首次到訪、不會激怒中國
蔡英文今率團再訪史瓦帝尼 史國：台灣總統非首次到訪、不會激怒中國
2023/09/05 09:40
蔡英文9月出訪史瓦帝尼 王美花、陳其邁隨行
蔡英文9月出訪史瓦帝尼 王美花、陳其邁隨行
2023/08/25 11:46
以色列國會議員訪團拜會蔡英文 雙方盼深化合作關係
以色列國會議員訪團拜會蔡英文 雙方盼深化合作關係
2023/08/04 16:03
法國駐台代表公孫孟將離任　總統顧問巴黎思將接棒
法國駐台代表公孫孟將離任　總統顧問巴黎思將接棒
2023/08/02 16:22

更新時間 : 2023-09-07 19:42 GMT+08:00

最受歡迎

日本南方熱帶低氣壓恐成颱風「鴛鴦」 預計7日至8日接近關東地方
日本南方熱帶低氣壓恐成颱風「鴛鴦」 預計7日至8日接近關東地方
【各地災情】颱風海葵帶來豪大雨 台灣中央災害應變中心4日上午統計: 全國災情1429件78傷
【各地災情】颱風海葵帶來豪大雨 台灣中央災害應變中心4日上午統計: 全國災情1429件78傷
台灣數位部《資安法》修法聚焦三重點 「數據公益運作指引」草案九月中公告
台灣數位部《資安法》修法聚焦三重點 「數據公益運作指引」草案九月中公告
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「Moving異能」第14集預告公開　將演出李在萬「父愛」的感人故事
韓劇「Moving異能」第14集預告公開　將演出李在萬「父愛」的感人故事
台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？
台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
十年來未曾如此憋屈 習近平北戴河會議遭中共大老訓斥
十年來未曾如此憋屈 習近平北戴河會議遭中共大老訓斥
【你問太多了】號稱中國版ChatGPT 「文心一言」言不由衷 百度AI夢挑戰重重
【你問太多了】號稱中國版ChatGPT 「文心一言」言不由衷 百度AI夢挑戰重重
蘋果終於低頭 傳iPhone 15將採Type-C充電孔
蘋果終於低頭 傳iPhone 15將採Type-C充電孔