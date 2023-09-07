【北醫深耕史國14年】蔡英文參觀史京政府醫院 盼世界看見台灣公衛的貢獻

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）慶祝台灣與史瓦帝尼王國建交55週年，蔡英文總統率團二度出訪史瓦帝尼，並於9月6日前往史國最大之史京政府醫院。蔡總統表示，該醫院重建計劃不僅是台灣和史瓦帝尼的合作成果，更是兩國邦誼的象徵。期盼兩國透過在公衛醫療的合作，可以讓兩國人民更健康，也能讓世界看見台灣希望貢獻世界的努力。

史京政府醫院是由台北醫學大學附設醫院團隊從2009年，就開始投入史瓦帝尼的醫療服務，迄今步入第14年，以「人」為出發點，從最初支援史國醫療到近年致力提升史國醫學教育，深植史國醫療體系發展，更是厚實雙方永續夥伴關係。

總統指出，在史瓦帝尼的2間醫院、3個地區的門診，都可以看到台灣醫療團的身影，還有全國性的義診，也幫助了許多偏鄉的民眾。除了臨床、重症的醫療，醫療團隊也投入醫學教育和公衛防治，希望和友邦一起，全面提升衛生醫療的環境和品質。

總統提及，北醫團隊發現，史瓦帝尼缺少專科醫生，因此，每年都會選派各科部的醫生，來這裡替有需要的民眾進行治療。此外，北醫的學生從2014年開始，也利用每年寒假，來到史瓦帝尼進行義診和衛教服務。

北醫附醫施俊明院長指出，台史醫療合作在政府以及駐史瓦帝尼大使館的協助與指導下，涵蓋「醫療提升」、「醫學教育」及「國際醫衛合作」等三大特色，全方位提升史國醫療、公衛與教育，包括醫療團深耕史國、全境下鄉，多次到偏鄉義診，同時並推動寄生蟲防治、瘧疾根除等公共衛生計畫，充分展現台灣的醫療實力。

另外，北醫附醫自2019年起在當地協助建立國家醫師考照制度，從醫師養成做起，由根基提升史國醫療水準；而全球面臨COVID-19疫情，北醫附醫兩度派遣專家防疫團，第一時間進入史國協助抗疫，並透過教學、培訓，建立當地重症醫療的能力。

於史京政府醫院協助接待的北醫附醫王偉副院長指出，駐史國醫療團在史京政府醫院提供門診、專科手術等常規醫療服務，更提供當地缺乏之科別，例如唯一的神經外科、骨科關節鏡手術，完成史國全國首例神經外科手術，讓當地居民能夠接受開顱手術、攝護腺手術以及癌症化療等等，減少轉診南非的昂貴花費及病情延誤，總計每年提供超過1萬人次的醫療服務。

除了臨床醫療服務，王偉副院長表示，史國國內沒有醫學院，台灣協助史國訓練醫學生，學生返回史國後，由北醫派遣教學團隊，提供實習醫師訓練，並透過協助史國建立醫師考照制度，建立完善的醫師養成，同時也協助史國醫師公會建立多項疾病的指導準則，讓當地的醫學診斷及治療有所指引，全方位促進史國醫療的永續發展。