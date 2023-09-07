新北夏末東北角海域的珍饈　藍豬齒魚(石老)

新北市東北角海域，擁有得天獨厚的環境， 海域水質清澈且為礁岩地形，加上位於海潮交會點， 因此水中營養鹽豐富，孕育出豐富且大量的天然漁獲資源， 每逢夏末秋初東北角在地漁人會專門出海釣石老，「石老」 是東北角和北海岸獨具特色又高經濟價值的魚種，肉質鮮甜， 沒有小刺，在地海產店或魚市都會陳列售賣，深受老饕的喜愛。 新北市漁業處歡迎大家到東北角旅遊時， 不妨來當地漁村海鮮餐廳品嚐這道在地海味。

「海洋博物誌(北台灣)」書中指出，藍豬齒魚俗名「石老」， 在臺灣本島常見於水溫較低的北部和東北部海域， 棲息在水深較深的岩岸礁區， 因口部突出的犬齒就像豬牙暴露在外側一般，所以又被稱為豬齒魚、 四齒或西齒，可以輕易咬碎貝類及甲殼類等，牠的體色粉紅， 鱗片邊緣藍色。漁民常以一支釣及延繩釣方式釣獲石老， 全年皆可捕獲，但夏末初秋的最為肥美。

貢寮區澳底漁港附近的香園小吃店老闆娘甘秀姈表示， 常見的石老魚料理為清蒸，魚身塗抹薄鹽鋪少許薑絲、 魚肚內放薑片， 並淋些許米酒，再將魚入電鍋蒸，蒸好後，將魚取出電鍋， 並於魚身放上蔥絲、薑絲、辣椒絲，淋上熱油後即可上桌。 另一種常見料理有「乾煎石老魚」，將魚放入熱油鍋內以小火慢煎約 5分鐘後，翻面再煎5分鐘起鍋， 因石老魚肉質細膩在煎魚時不要常翻魚否則容易煎成魚鬆。

新北市漁業處表示，東北角海濱非常適合旅遊，除了有福隆沙灘、 三貂角燈塔等著名景點，民眾也可至當地漁港和漁村， 感受在地文化，也可以吃到最鮮的漁產。絕佳的海鮮美食伴隨著東北 角最美的旅遊時刻，誠摯邀請大家在暑假期間到東北角遊玩， 享受無敵的海景，盡情品味美食。

（新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）