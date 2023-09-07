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新北夏末東北角海域的珍饈　藍豬齒魚(石老)

By 台灣英文新聞
2023/09/07 17:21
示意圖。（新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

示意圖。（新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

新北市東北角海域，擁有得天獨厚的環境，海域水質清澈且為礁岩地形，加上位於海潮交會點，因此水中營養鹽豐富，孕育出豐富且大量的天然漁獲資源，每逢夏末秋初東北角在地漁人會專門出海釣石老，「石老」是東北角和北海岸獨具特色又高經濟價值的魚種，肉質鮮甜，沒有小刺，在地海產店或魚市都會陳列售賣，深受老饕的喜愛。新北市漁業處歡迎大家到東北角旅遊時，不妨來當地漁村海鮮餐廳品嚐這道在地海味。

「海洋博物誌(北台灣)」書中指出，藍豬齒魚俗名「石老」，在臺灣本島常見於水溫較低的北部和東北部海域，棲息在水深較深的岩岸礁區，因口部突出的犬齒就像豬牙暴露在外側一般，所以又被稱為豬齒魚、四齒或西齒，可以輕易咬碎貝類及甲殼類等，牠的體色粉紅，鱗片邊緣藍色。漁民常以一支釣及延繩釣方式釣獲石老，全年皆可捕獲，但夏末初秋的最為肥美。

貢寮區澳底漁港附近的香園小吃店老闆娘甘秀姈表示，常見的石老魚料理為清蒸，魚身塗抹薄鹽鋪少許薑絲、魚肚內放薑片， 並淋些許米酒，再將魚入電鍋蒸，蒸好後，將魚取出電鍋，並於魚身放上蔥絲、薑絲、辣椒絲，淋上熱油後即可上桌。另一種常見料理有「乾煎石老魚」，將魚放入熱油鍋內以小火慢煎約5分鐘後，翻面再煎5分鐘起鍋，因石老魚肉質細膩在煎魚時不要常翻魚否則容易煎成魚鬆。

新北市漁業處表示，東北角海濱非常適合旅遊，除了有福隆沙灘、三貂角燈塔等著名景點，民眾也可至當地漁港和漁村，感受在地文化，也可以吃到最鮮的漁產。絕佳的海鮮美食伴隨著東北角最美的旅遊時刻，誠摯邀請大家在暑假期間到東北角遊玩，享受無敵的海景，盡情品味美食。

新北夏末東北角海域的珍饈　藍豬齒魚(石老)

（新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

更新時間 : 2023-09-07 19:42 GMT+08:00

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