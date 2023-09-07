新北市全國首創輔具APP！預估年下載1.5萬次　即時查詢核定結果及購買額度

新北市政府為照顧身心障礙者及有長期照顧需求家庭能夠更便利的申 請輔具服務，除了設置2個輔具資源中心及12個輔具分站外， 並開發建置「新北輔具EASY GO APP」，於7日正式上線。副市長劉和然表示， 新北市在侯友宜市長智慧城市的政策指引下， 透過智慧化的系統設計，領先全國推出手機版輔具APP， 市民透過APP向輔具中心申請所需要的輔具，免臨櫃、免奔波、 免等待，經評估完成即可核定，並線上通知民眾據以購買。

社團法人台北市行無礙資源推廣協會總幹事許朝富表示， 他3歲時因小兒麻痺，長大後必須坐輪椅、使用輔具。 過去不論身障者或申請長照輔具者，到輔具中心申請時， 常會忘東忘西帶證件，必須來回跑。有次到日本去，發現日本有「 輔具照顧經紀人」制度，可以幫忙申請， 並拿各式輔具來讓身障者測試使用，這次新北輔具中心推出APP， 他實際測試登入，發現非常方便，不僅評估即核定， 連過去的使用資料或二手輔具提供都有， 新北市可說是走在全國前面。

劉和然表示，新北市身心障礙者人口有17萬多人， 老年有70萬多人，每年申請輔具補助達2萬915人， 補助金額高達2億2,000萬元。為提供更好的服務， 除推動多年的輔具超音速，評估即核定並由廠商代墊外， 這次更開發輔具EASY GO APP，讓市民免臨櫃、免致電，從APP線上直接填寫送出， 希望在一年內下載次數可達1萬5,000次。

劉和然說，新北市也提供免費的二手輔具，經整理、清潔、消毒後， 提供給有需要的民眾。去年度共回收1萬5,634件， 媒合1萬3,240件，節省公帑1億592萬元，輔具 APP線上有專門提供二手輔具的申請。 社會局長李美珍表示，民眾進入輔具 APP頁面後，點擊右上角登入，會自動連結新北市民雲， 在完成帳號註冊後即可使用。透過輔具APP可即時查詢核定結果、 補助區間及額度，若不方便操作手機時，可以利用網頁版申請。 有任何疑問，請電 2960-3456轉3828，或新北市輔具資源中心8286- 7045，或新店中心2912-1911。