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歐洲追求能源安全避免俄國擺布 仰賴中國轉型恐釀其他威脅

2021年歐盟進口的天然氣中，45%來自俄國，而到了2023年第1季，俄國僅佔歐盟天然氣進口總量的17.4%。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/07 16:53
歐洲積極擺脫對俄國天然氣的依賴，但恐掉入依賴他國導致其他安全威脅地困境。（圖／picture alliance）

歐洲積極擺脫對俄國天然氣的依賴，但恐掉入依賴他國導致其他安全威脅地困境。（圖／picture alliance）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）俄烏戰爭激起歐洲能源安全的危機意識，儘管歐盟盡力達成能源來源多樣化及提升能源儲備，避免遭俄國要脅擺布，但若依賴中國等國實現能源轉型，將會帶來其他安全威脅。

俄烏戰爭爆發後，許多歐陸國家面臨嚴肅問題，是否能擺脫幾十年來重度仰賴俄國天然氣的局面，以免遭普丁以切斷天然氣供應作為要脅。

降低能源依賴風險 歐盟提升來源多樣化、積極達成能源儲備

CNN報導，對歐洲來說，能源安全一直都是權衡：廉價的進口能源伴隨著依賴原產國的風險；對俄國而言，莫斯科官員起初以為，2022至2023的漫漫寒冬，或許能迫使歐洲緩和對俄國的制裁。然而不論是運氣、計畫還是歐洲與烏克蘭站在一起等效應，被普丁視為王牌的能源戰並無未起作用。

暖冬及公私協力減低天然氣用量，為歐洲擺脫「以商促變」（Wandel durch Handel）政策創造了條件，該政策的假設前提是，俄國為了金錢會與西方價值觀保持一致。

歐洲踏出地第一步，是減少從俄國進口天然氣。2021年歐盟進口的天然氣中，45%來自俄國；而在德國，比例更高達52%。而到了2023年第1季，俄國僅佔歐盟天然氣進口總量的17.4%。

第二步，歐洲利用暖冬充實天然氣儲備，為2023年到2024年的寒冬做準備。歐盟在8月中旬提前實現天然氣儲備9成的目標，可說克里姆林宮無法利用能源武力，來改變歐洲支持烏克蘭的決心。

儲備多為液化天然氣為隱憂

儘管歐洲在能源來源多樣化議題上大有進展，然而官員與分析者擔心，歐洲的能源安全遠未得到保障，比如說目前儲備的天然氣大多為液化天然氣（LNG）。

歐洲政策研究中心（Center for European Policy Studies）研究員艾爾克布特（Milan Elkerbout）指出，液化天然氣相當有彈性及易於交易，因此難以追蹤來源，這意味著有部分液化天然氣可能間接來自俄國，從而增加了該國的收入。

歐盟表示大部分液化天然氣購自美國、卡達及奈及利亞，但這些液化天然通常在交易所出售，而合約不會提及原產地。

此外，能源安全長期性上令人擔憂。儘管歐洲已放棄「以商促變」政策，但在能源上依然依賴他國，誠如先前提及，經濟與風險的問題如何權衡。

能源轉型依賴中國 將釀其他安全威脅

歐盟希望透過「綠色政綱」（Green Deal）擺脫能源依賴。該計畫預計將耗資1兆歐元，以多種途徑實現2050碳中和大陸的目標，包括種植30億棵樹木、建築物節能改造以及大規模投資再生能源及潔淨運輸。

批評人士擔心，部分國家為實現綠色政綱首個重要里程碑，即為2030年前歐盟的溫室氣體排放量較1990年降低55%，可能尋求外國來源來協助能源轉型，比方說中國。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）近來對中國轉而採取更為鷹派的立場，並談到歐洲與中國關係「去風險」必要性，然而她也承認，歐洲許多長期計劃最好與中國合作實現，其中包括就實現綠色歐洲。

馮德萊恩的立場也體現歐盟27個成員國間的意見紛歧，有的國家將中國視為極權惡霸及生存安全威脅，有的則將中國視為廉價太陽能板、風力發電機與鋰電池的來源。

在部分人眼中，中國的威脅來自於，該國已在戰略上成為綠色轉型所必備的許多技術、關鍵材料的關鍵參與者。

歐洲安全問題專家查卡洛娃（Velina Tchakarova）指出，「中國的國家補貼資本主義以及對大量關鍵原料的控制，為中國工業帶來巨大的競爭優勢，歐洲公司將越來越難與之匹敵。」

查卡洛娃也提出，中國可能通過礦產及稀土的控制，以地緣經濟影響力來實現政治目標，歐洲與台灣都可能是施壓點。

多位西方官員指出，若歐洲最終依靠中國實現綠色轉型，中國政府將會帶來更直接的安全威脅，包括供應鏈漏洞、網路攻擊等。

中國也並非歐洲能源安全的唯一威脅，許多歐盟仰賴的能源出口國，在民主與地緣政治目標上都與布魯塞爾並不一致，這些國家除了俄羅斯，還包括卡達、沙烏地阿拉伯、哈薩克斯坦，利比亞。
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