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複方抗生素「必斯袒」竟有玻璃碎片 台灣食藥署回收622支

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/07 16:32
中國化學製藥生產用於治療中重度感染的複方抗生素「必斯袒凍晶注射劑」，遭醫院發現混入玻璃碎片。（圖／食藥署）

中國化學製藥生產用於治療中重度感染的複方抗生素「必斯袒凍晶注射劑」，遭醫院發現混入玻璃碎片。（圖／食藥署）

（台灣英文新聞／醫藥組　台北綜合報導）衛福部食藥署今（7）日公布藥品回收訊息，中國化學製藥生產用於治療中重度感染的複方抗生素「必斯袒凍晶注射劑」，遭醫院怨訴內有玻璃碎片，廠商將於9月25日前回收共1批、622支。

食藥署表示，中國化學製藥股份有限公司台中工廠的「必斯袒凍晶注射劑 Pisutam Lyo for Injection」，批號R59-0070K的產品，遭醫院人員投訴有異物(玻璃碎片)混入，廠商接獲通知後主動通報本署，故啟動回收，預計將於9月25日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

該藥品主成分為PIPERACILLIN (SODIUM)，TAZOBACTAM (AS SODIUM)，主要用於對Piperacillin具有感受性，以及對Piperacillin具抗藥性但對Piperacillin/ Tazobactam 有感受性之 β-Lactamase 產生菌株所引起之中至嚴重程度感染。

食藥署副署長陳惠芳說，必斯袒凍晶注射劑為含有兩種抗生素的複方抗生素，主要針對「中重度細菌感染」，由於β-Lactamase細菌帶有盤尼西林酶，會分解掉抗生素盤尼西林，也就是產生抗藥性，因此針對該細菌引起的中重度感染，會用能有效對抗好氧菌、厭氧菌的必斯袒凍晶注射劑。

陳惠芳表示，這款藥品111年健保用量為9萬9000支，市占率約10%，這次回收共1批、622支，由於國內還有另外12張同成分和劑量的許可證，應不致有缺藥問題。
食藥署
藥品回收訊息
複方抗生素
必斯袒凍晶注射劑

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