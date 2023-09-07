和服不能亂穿、Cosplay恐觸法？ 中國擬修法禁穿「傷害民族感情」服裝

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國8月底提請全國人大常委會審議《治安管理處罰法》修訂草案，其中一條明定不得穿著傷害民族情感的服飾，意味日後可能連穿和服都會被入罪，引發輿論譁然，中國多名法律學家喊話，呼籲立法單位三思。

《治安管理處罰法》修訂草案目前正公開徵求意見，至9月30日為止，其中第34條備受爭議。

根據該法條，以下行為構成違法。「在公共場所或者強制他人在公共場所穿著、配戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌。」「製作、傳播、宣言、散布有損中華民族精神、傷害中華民族感情的物品或言論。」違者可處5日至10日拘留，或人民幣1千至3千元罰款。情節較重者，可拘留10至15日，併科最高人民幣5千元罰款。



中國《治安管理處罰法》修正案內容（圖／勞東燕微博）

微博網民對此法反應兩極，中國法學專家倒是一致表示了反對。

北京清華大學刑法學教授勞東燕指出，「有損中華民族精神、傷害中華民族感情」內涵極為模糊，恐致行政權力選擇性執法，出現濫權現象，為腐敗滋生新的空間，並可能激化警民矛盾。她補充，國家權力直接干預個人日常穿著，明顯有過度干預之嫌。此外，這樣的立法可能會促使民粹主義或極端民族主義情緒蔓延，加劇對立情緒。

華東政法大學憲法學教授童之偉質疑，「中華民族精神」、「中華民族感情」由誰確認、按什麼程式確認？這都是無法循法治原則操作的問題。若通過，執法司法上必造成循長官意志抓人、定罪的實際後果，會貽害無窮。

中國政法大學教授趙宏也以一篇專文闡述此法的諸多問題，其中她提到，第34條令人聯想到去年「蘇州女生穿和服被尋釁滋事」的案子。女孩僅因在蘇州日式風情街穿和服拍照，就遭警察訓斥、以尋釁滋事為由帶至派出所。趙宏表示，當事人最後雖未被處罰，但仍對社會造成負面影響，也引發了吃日本料理、看動漫會否遭遇「欲加之罪、何患無辭」的擔憂。

自由亞洲電台引述中國律師蔣永繼說法，穿漢服被當和服遭強制脫衣、趙薇穿日本軍旗裝遭小粉紅圍剿，現在官方以法律名義介入，無限擴大警權，「這就是文革的前奏嘛。」

微博上，持批判立場的網民更是一個比一個尖刻。

有人引據《春秋左傳正義》：「刑不可知，則威不可測。」意指處罰範疇無從預測，人民便有所畏懼而不敢妄為。有人諷刺地說：「如果我是個攝影記者，我腳踩美津濃，內穿優衣庫，外套川久保玲，背著三宅一生，裡面放著富士通的筆記本，拿著索尼的手機，背著佳能的相機，在12月13日去南京大屠殺遇難同胞紀念館執行公務拍照，算不算傷害中華民族的感情?」有人更直戳官方的敏感神經：「中華民族包括台灣，以後還能不能罵了？」