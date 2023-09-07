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日本傑尼斯事務所7日舉行記者會•承認強尼喜多川性侵男藝人事實　社長藤島茱莉景子去職

➤日本傑尼斯事務所7日下午召開記者會，社長藤島茱莉景子表示，認定外部專家小組提出的報告，承認故創辦人強尼喜多川性侵小傑尼斯男藝人為事實，決定接受專家小組建議辭去社長職務，並對受害者道歉。➤外部專家小組先前發布報告，認定強尼喜多川從1950年代對被害者伸出狼爪後，在1970年代前半至2010年代中期，長期且廣泛地性侵多名小傑尼斯男藝人，受害者可能多達數百人。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/07 16:24
圖/路透Kim Kyung-Hoon

圖/路透Kim Kyung-Hoon

更新時間: 2023-09-07 17:24

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）日本傑尼斯事務所今天(7日) 召開記者會，承認已故創辦人強尼喜多川性侵小傑尼斯男藝人為事實，並向受害者致歉。新社長東山紀之宣布今年內引退，他承認聽說過喜多川的性侵謠言，但沒聽過受害者直接說法，也未曾採取行動。

日本傑尼斯事務所7日舉行記者會•承認強尼喜多川性侵男藝人事實　社長藤島茱莉景子去職圖/路透Kim Kyung-Hoon

傑尼斯事務所在日本時間7日下午2時（台北時間7日下午1時）召開記者會，藤島茱莉景子、接任社長的少年隊成員東山紀之、擔任相關企業「傑尼斯島嶼株式會社」社長的前V6成員井之原快彥，以及律師木目田裕出席。

藤島茱莉景子宣布辭職並道歉後，新社長東山紀之發言說：「我首先必須承認喜多川的性侵害行為，並在此致歉。對於被害者長時間遭受的身心上痛苦，真的非常抱歉。」隨後深深鞠躬致歉。

東山並宣布，為了專注於對受害者進行補償，他個人將於今年內退出舞台畢生致力於解決這個問題。他也表示，「希望各界停止對於受害者的誹謗與中傷」。

外部專家小組先前發布報告，認定強尼喜多川從1950年代對被害者伸出狼爪後，在1970年代前半至2010年代中期，長期且廣泛地性侵多名小傑尼斯男藝人，受害者可能多達數百人。

專家小組當時建議，傑尼斯事務所作為一個組織，必須承認強尼喜多川的性侵害為事實，並對此真摯致歉。傑尼斯事務所必須立刻與被害者展開對話，並提供救濟。

台灣中央社7日引述朝日新聞在記者會舉行前的報導稱，傑尼斯事務所為防止性侵犯問題再次發生而設立的「再發防止特別小組」，預料將認定強尼喜多川過去的性侵犯為事實，為了避免家族經營的弊端，建議藤島辭職。

這項結果與先前外部專家小組建議一致。

在今年8月29日公開的外部專家小組調查報告書稱，性侵行為重複發生的「根本原因」在於強尼喜多川「異常的性癖好」，加上他對小傑尼斯藝人的聘用、出道到製作等都握有決定權，被害者因此不敢反抗。

專家小組成員之一的精神病醫師飛鳥井望，在當天記者會上說：「被害者很難拒絕性侵。若服從就會處於有利立場，反之若不服從則會處於不利立場。至少就受害少年來說，他們認為有這麼一個權力結構。」

據受害者所述，小傑尼斯藝人之間廣傳，如果受到強尼喜多川性侵，在事業上就會得到優待，反之若拒絕就會遭到冷凍。受害者通常在遭到侵犯的隔天會獲得強尼喜多川給的零用錢，被認為是一種賄賂。

報告並痛批，強尼喜多川於2021年身故的姐姐瑪麗喜多川被認為對性侵事件知情，採取的態度卻是「忽視及掩蓋」。由於權力集中在瑪麗和強尼姐弟身上，導致相關事件被「視而不見」。

報告稱，這些加害行為利用了青少年的心理，使得他們很難披露遭到侵害，加上事務所高層和工作人員都沒有阻止，因此類似事件不斷發生。

報告並強調傑尼斯事務所由家族經營的弊端，指出事務所即使召開董事會，對強尼喜多川也沒有發揮監督作用，甚至在強尼與姊姊瑪麗身故後，瑪麗的女兒藤島茱莉景子接替管理，「對於性侵害一事當成沒發生」的做法也沒有改變。報告結論指出，若要讓事務所「重新出發，（社長）藤島茱莉景子不能留下來」。

日本傑尼斯事務所7日舉行記者會•承認強尼喜多川性侵男藝人事實　社長藤島茱莉景子去職

圖/路透Kim Kyung-Hoon

對於藤島5月曾說對這件事「不知情」，記者詢問她現在為何「改變想法」。藤島7日解釋，她並非改變想法，而是當時尚未經過詳細調查，強尼喜多川也已過世，因此她無法認定受害者說法的真實性。

根據台灣中央社，東山紀之7日在記者會上承認，他過去聽說過（強尼喜多川性侵）傳聞，但他沒有受害，也沒有從受害者方面聽到過直接說法，「我很慚愧，我什麼也做不了，也沒有採取過什麼行動」。他譴責強尼喜多川的性侵行為是「人類史上最愚蠢的事件」

小學6年級加入傑尼斯事務所的井之原快彥則說，當年有一本關於遭到喜多川性侵的自傳書籍已出版，他和朋友也曾八卦過這件事情，說如果發生了這件事要怎麼辦，「雖然現在聽起來像是一個藉口，但當時覺得不應該討論這件事」。

面對記者提問，傑尼斯事務所是以強尼喜多川的「強尼」為名，之後是否會改名。

東山紀之回答，傑尼斯事務所過去一直以這個名字奮鬥至今，這不只是創始人的名字，也代表多年來培養出眾多藝人的能量，因此不會改名。

至於藤島和東山交接後會帶來哪些改變。東山說：

「這是一條很漫長的道路，但我覺得我們必須邁出第一步，如果不踏出第一步，一切都無法開始。」

東山紀之1966年9月30日出生於日本神奈川縣，1979年加入傑尼斯事務所，1982年組成少年隊，1985年以歌曲「假面舞會」出道。56歲的東山紀之是傑尼斯事務所目前年紀最大的藝人，被稱為事務所的「長男」。他在2010年與女星木村佳乃結婚，兩人育有2個女兒。

日本傑尼斯事務所7日舉行記者會•承認強尼喜多川性侵男藝人事實　社長藤島茱莉景子去職

日本傑尼斯事務所7日舉行記者會•承認強尼喜多川性侵男藝人事實　社長藤島茱莉景子去職圖/路透Kim Kyung-Hoon
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