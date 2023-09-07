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台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍

➤接替除役「台華輪」的「澎湖輪」，原訂在5日舉行首航儀式，但因受颱風海葵影響而取消，順延至12日上午9時於馬公港8號碼頭舉行開航典禮。➤「澎湖輪」最大載客數600人、最大載運量可同時承載大型遊覽車4輛及小客車82輛，可滿足澎湖民眾車輛運送、民生物品運載及郵件託運等需求。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/07 15:18
受颱風海葵影響，澎湖輪（圖）首航順延至6日晚間11時30分自高雄港開出第1個航次，前往澎湖馬公港，不少旅客在船上欣賞夜景。中央社

受颱風海葵影響，澎湖輪（圖）首航順延至6日晚間11時30分自高雄港開出第1個航次，前往澎湖馬公港，不少旅客在船上欣賞夜景。中央社

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）高雄與澎湖間的海上客貨輪「澎湖輪」，自高雄出港以夜航方式在今天（7日) 清晨駛抵澎湖，另類首航吸引不少民眾趕早見證這歷史性一刻。

「台華輪」除役後由「澎湖輪」接替運輸，原訂在5日舉行首航儀式，但因颱風海葵影響而取消，順延至12日上午9時於馬公港8號碼頭舉行開航典禮。

台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍

高雄與澎湖間的海上客貨輪「澎湖輪」，6日深夜自高雄出港(上圖) 以夜航方式於7日清晨駛抵澎湖，不少旅客在甲板上欣賞澎湖日出晨曦(下圖) 。中央社

台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍

「澎湖輪」首發航次，共搭載有268名旅客與60部大小車輛，6日晚間11時30分，自高雄出港以「夜航」方式，今天(7日) 清晨5時40分鳴笛後，在兩艘拖船以噴水禮迎接下緩緩靠泊馬公港(下圖) ，開啟高雄與澎湖藍色公路新紀元8日上午再駛返高雄。

台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍

澎湖輪6日深夜自高雄出港以「夜航」方式首航，7日清晨5時40分鳴笛後，在噴水禮迎接下緩緩靠泊馬公港，寫下澎湖交通史新頁。中央社

台灣港務公司馬公管理處長喬文娟、觀光局澎湖國家風景區管理處長許宗民、縣府旅遊處交通陸務科長周振祥等人都到場歡迎，馬公港碼頭更是湧入一排排民眾爭睹首航風采(下圖) 。

台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍

圖/中央社

中央社引述首名下船的澎湖71歲洪姓民眾說，他是專程前往高雄再搭乘澎湖輪回來，尤其航行海上非常平穩舒適，不少旅客還在甲板上欣賞海上夜景與澎湖日出晨曦，是一趟美好體驗。

首航順利的「澎湖輪」，在完成泊靠後，還發生了一段繫纜斷裂小插曲，疑因前後繫纜過於緊繃拉扯下，導致中段纜繩應聲斷裂，讓不少民眾感到意外，客輪也立即補上一條纜繩固定。

澎湖縣政府表示，「澎湖輪」是由日本內海船廠所打造的全新船舶，船舶全長近120公尺、總噸位為9980噸、最大船速22節、最大載客數600人、最大載運量可同時承載大型遊覽車4輛及小客車82輛，可以滿足澎湖民眾車輛運送、民生物品運載及郵件託運等需求。

台灣航業股份有限公司5日曾公開澎湖輪內部設計與裝潢（下圖），其中頭等艙房設有桌椅，猶如飯店。

台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍

台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍

上圖為美輪美奐的經濟座艙。（台灣航業股份有限公司提供）中央社

台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍

上圖為臥鋪艙房內部裝設。（台灣航業股份有限公司提供）中央社

台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍

上圖為頭等艙房，下圖為特等艙房。（台灣航業股份有限公司提供）中央社

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