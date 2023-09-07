Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

水菸危害多！一小時煙霧量比紙菸多200倍、共用設備增染疫風險

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/07 12:31
水菸常見主成分為菸草，其加熱時使用木渣、木炭等燃料，會產生含有大量一氧化碳、金屬和致癌化學物。（圖／路透社Alamy）

水菸常見主成分為菸草，其加熱時使用木渣、木炭等燃料，會產生含有大量一氧化碳、金屬和致癌化學物。（圖／路透社Alamy）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）水菸與紙菸均使用菸草，都會危害健康！據國健署111年大專院校學生吸菸及健康行為調查結果發現，有5.0%的大專校院學生曾經使用水菸，高於109年的3.6%、107年的1.8%。國健署呼籲年輕族群，為維護自身健康，切莫因好奇心驅使或同儕壓力而輕易嘗試，請拒絕任何形式的菸品。

世界衛生組織東地中海區域辦事處資料顯示，水菸常見主成分為菸草，其加熱時使用木渣、木炭等燃料，會產生含有大量一氧化碳、金屬和致癌化學物等。典型使用1小時的水菸過程中，使用者吸入的菸霧量是單支紙菸吸入量的100至200倍，對呼吸道和心血管系統同樣會產生急性及長期危害，可能增加冠狀動脈疾病和慢性阻塞性肺病的風險。

此外，水菸產生的二手菸是菸草菸霧和燃料的混合物，除對吸入者構成嚴重健康風險，兒童及懷孕婦女亦受影響。

國健署表示，水菸使用者對水菸往往有錯誤迷思，例如，常常錯誤地認為水菸菸霧會通過水淨化；但水菸並非紙菸的替代品，並且沒有任何證據顯示，其裝置或配件可降低對使用者的危害。另外，水菸常添加水果、糖果或甜味等口味，進而吸引年輕人和女性使用。

再者，研究顯示，使用紙菸或水菸的人都暴露在毒性物質環境，而使用水菸仍會產生如焦油、一氧化碳、甲醛、乙醛、多環芳香烴等有害物質，進而造成癌症、呼吸道疾病和心血管疾病的風險。

若是使用無尼古丁成分的水菸也沒比較健康，國健署解釋，在血液中雖然未測得尼古丁濃度，但血液中一氧化碳濃度明顯高於使用含有尼古丁成分的水菸，且業者特別標榜無尼古丁物質的水菸，使用者更有可能大口吸取，將造成血液中有更多的一氧化碳與菸煙之暴露風險，進而造成心臟功能的損害

另研究發現，在室內使用水菸，測得PM2.5濃度較傳統紙菸為高，此外，水菸使用者通常會共用菸嘴和軟管，特別是在社交場合的環境中，多數商家可能因清潔該設備既費力又耗時，往往不會在每次使用水菸後清潔設備，增加傳染病傳播的可能性。
菸害
紙菸
水菸
電子菸
尼古丁
致癌
青少年

相關新聞

吸大麻等於吸入重金屬？研究：體內鉛鎘含量高於常人
吸大麻等於吸入重金屬？研究：體內鉛鎘含量高於常人
2023/09/03 12:10
16歲少年昏厥險送命 醫：惡性心律不整為年輕人猝死主因 3大症狀為警訊
16歲少年昏厥險送命 醫：惡性心律不整為年輕人猝死主因 3大症狀為警訊
2023/08/28 12:08
開學在即 你家孩子有「社恐」嗎？簡單3問題可自我檢視
開學在即 你家孩子有「社恐」嗎？簡單3問題可自我檢視
2023/08/27 17:28
好市多乾酪再出包 「Sonoma乾酪綜合包」驗出致癌物 約85.5公斤流入市面
好市多乾酪再出包 「Sonoma乾酪綜合包」驗出致癌物 約85.5公斤流入市面
2023/08/18 12:14
孩子愛滑短影音成「抖音腦」？研究：如毒癮般難戒 將影響專注力
孩子愛滑短影音成「抖音腦」？研究：如毒癮般難戒 將影響專注力
2023/08/18 11:48

更新時間 : 2023-09-07 12:43 GMT+08:00

最受歡迎

日本南方熱帶低氣壓恐成颱風「鴛鴦」 預計7日至8日接近關東地方
日本南方熱帶低氣壓恐成颱風「鴛鴦」 預計7日至8日接近關東地方
【各地災情】颱風海葵帶來豪大雨 台灣中央災害應變中心4日上午統計: 全國災情1429件78傷
【各地災情】颱風海葵帶來豪大雨 台灣中央災害應變中心4日上午統計: 全國災情1429件78傷
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
台灣數位部《資安法》修法聚焦三重點 「數據公益運作指引」草案九月中公告
台灣數位部《資安法》修法聚焦三重點 「數據公益運作指引」草案九月中公告
韓劇「Moving異能」第14集預告公開　將演出李在萬「父愛」的感人故事
韓劇「Moving異能」第14集預告公開　將演出李在萬「父愛」的感人故事
台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？
台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？
十年來未曾如此憋屈 習近平北戴河會議遭中共大老訓斥
十年來未曾如此憋屈 習近平北戴河會議遭中共大老訓斥
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
【你問太多了】號稱中國版ChatGPT 「文心一言」言不由衷 百度AI夢挑戰重重
【你問太多了】號稱中國版ChatGPT 「文心一言」言不由衷 百度AI夢挑戰重重
蘋果終於低頭 傳iPhone 15將採Type-C充電孔
蘋果終於低頭 傳iPhone 15將採Type-C充電孔