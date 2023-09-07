水菸危害多！一小時煙霧量比紙菸多200倍、共用設備增染疫風險

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）水菸與紙菸均使用菸草，都會危害健康！據國健署111年大專院校學生吸菸及健康行為調查結果發現，有5.0%的大專校院學生曾經使用水菸，高於109年的3.6%、107年的1.8%。國健署呼籲年輕族群，為維護自身健康，切莫因好奇心驅使或同儕壓力而輕易嘗試，請拒絕任何形式的菸品。

世界衛生組織東地中海區域辦事處資料顯示，水菸常見主成分為菸草，其加熱時使用木渣、木炭等燃料，會產生含有大量一氧化碳、金屬和致癌化學物等。典型使用1小時的水菸過程中，使用者吸入的菸霧量是單支紙菸吸入量的100至200倍，對呼吸道和心血管系統同樣會產生急性及長期危害，可能增加冠狀動脈疾病和慢性阻塞性肺病的風險。

此外，水菸產生的二手菸是菸草菸霧和燃料的混合物，除對吸入者構成嚴重健康風險，兒童及懷孕婦女亦受影響。

國健署表示，水菸使用者對水菸往往有錯誤迷思，例如，常常錯誤地認為水菸菸霧會通過水淨化；但水菸並非紙菸的替代品，並且沒有任何證據顯示，其裝置或配件可降低對使用者的危害。另外，水菸常添加水果、糖果或甜味等口味，進而吸引年輕人和女性使用。

再者，研究顯示，使用紙菸或水菸的人都暴露在毒性物質環境，而使用水菸仍會產生如焦油、一氧化碳、甲醛、乙醛、多環芳香烴等有害物質，進而造成癌症、呼吸道疾病和心血管疾病的風險。

若是使用無尼古丁成分的水菸也沒比較健康，國健署解釋，在血液中雖然未測得尼古丁濃度，但血液中一氧化碳濃度明顯高於使用含有尼古丁成分的水菸，且業者特別標榜無尼古丁物質的水菸，使用者更有可能大口吸取，將造成血液中有更多的一氧化碳與菸煙之暴露風險，進而造成心臟功能的損害

另研究發現，在室內使用水菸，測得PM2.5濃度較傳統紙菸為高，此外，水菸使用者通常會共用菸嘴和軟管，特別是在社交場合的環境中，多數商家可能因清潔該設備既費力又耗時，往往不會在每次使用水菸後清潔設備，增加傳染病傳播的可能性。