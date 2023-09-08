專訪〉恆春古生物化石極具教育與科學價值！屏東縣政府將向中央爭取經費　設置自然史博物館

（台灣英文新聞／林靜怡 專訪報導）台灣恆春半島三面環海，富有自然景觀和史前遺址，有民眾反應，受到極端氣候影響，流失的化石不計其數，卻不見地方政府有所作為，面對外界疑慮，屏東縣政府接受Taiwan News訪問時表示，恆春古生物化石紀錄恆春地區滄海桑田的地質變化，極具教育與科學價值，縣府對於化石保存甚為重視。

屏東縣政府表示，先前就教國立自然科學博物館地質學組的楊子睿博士，他是國內少數古生物化石專家，給予的建議是為化石妥善保存需要良好的儲存空間，如2006年於澎湖西嶼發現的澎湖鱷，所有者澎湖縣政府便委託國立自然科學博物館將修復化石標本保存於館內之恆溫恆濕櫃，需要於地方策展時，科博館會給予協助。

去(2022)年屏東縣境內發現最大的脊椎「鯨魚化石」，長期投入野外搶救古生物化石的「恆春化石生態工作站」也挖掘出逾5萬件，外界好奇他們是否適用相同的保存方式，屏東縣政府說，鯨魚化石目前由國立自然科學博物館保存，恆春化石生態工作站之化石目前仍為私人蒐藏品，保存條件並不相同。

面對極端氣候影響和大量化石的出土，迫使地方政府不得不正視此事，屏東縣政府說明，基於屏東縣目前尚無私立博物館，亦無公立自然史博物館，對於化石保存及自然史博物館營運、建置經費尚無具體數字，但未來應會向中央提案爭取補助，至於提案金額及申請補助年限，將以「台南左鎮化石園區」為參考範本進行規劃。

據台南市政府新聞稿，該府爭取到文化部旗艦型計畫經費，2019年至2020年補助台南左鎮化石園區達3300萬元；另據媒體報導，「台南市立博物館」自2019年至2022年間持續爭取文化部「前瞻基礎建設－博物館與地方文化館升級計畫」及相關部會補助計畫，4年來共獲補助近1億8847萬。

綜上，考量屏東縣政府設置自然史博物館尚須投入覓地、規劃、興建、充實展品等，需求經費規模應不低於「台南左鎮化石園區」的4年6000萬，但目前博物館尚未著手規劃，相關資訊闕如，目前無法估算實際數額。

屏東縣政府認為，台南左鎮化石園區結合教育與觀光的成功經驗，讓擁有「四溝層」戶外地質教室、國立海洋生物博物館、墾丁國家公園等豐富自然教育資源的恆春鎮有借鏡的範本。

△鯨魚化石出土點的照片。(科博館楊子睿博士提供)

今(2023)年7月17日，屏縣府與國立自然科學博物館、文化部、農業部、經濟部中央地質調查所、墾丁國家公園管理處、恆春鎮公所暨當地民眾代表及縣府相關單位研商，將對賦存化石之野外露頭區域進行科學調查、管制維護及規劃後續教育展示，並將參考台南市立博物館左鎮化石園區經驗，爭取文化部「前瞻基礎建設－博物館與地方文化館升級計畫」等旗艦型計畫及相關部會補助計畫，促進縣轄博物館等展示空間的升級，以發揮化石的科學及教育效益。

對於文資保存工作上有哪些較難執行或克服的部分，該縣府認為，文化資產的保存在價值評斷、審議、活化、等各階段需要取得專家學者、所有管理權者、民眾等各方共識，經過不斷協調溝通才能推動；又文化資產具有身分後，包含調查研究、保存修復、再利用、維護管理層面皆須長遠的規劃、並持續投入資源和人力，執行過程充滿挑戰。

依據<文化資產保存法>，主管機關(屏東縣政府)透過普查或接受個人、團體提報具「考古遺址」及「自然紀念物」潛力的案件。後續邀集專家學者進行會勘、價值評估，進入審議會認定個案是否具有「考古遺址」及「自然紀念物」的價值，過程中得召開公聽會、說明會與大眾進行意見交流，審議會亦開放民眾旁聽參與。一旦具有「考古遺址」及「自然紀念物」法定身分，主管機關將持續追蹤個案避免其遭受破壞，所有管理權者亦須妥善進行文化資產管理維護。

因此，有關「自然紀念物」，係依據「陸域自然地景與自然紀念物指定及廢止審查辦法」第4條規定辦理，程序為：(一)現場勘查，並應召開說明會或公聽會；(二)擬具文化資產保存法施行細則第14條第2項、第3項規定之評估報告；(三)經審議會審議通過，並作成指定處分之決定；(四)辦理公告；(五)直轄市定、縣（市）定者，報中央主管機關備查。

屏東縣政府指出，過程快慢取決於社會輿論、當地民眾意見整合情形及行政首長意志，難以通案論之，以屏縣府實際案例「旭海-觀音鼻自然保留區」縣定自然保留區(面積841.3公頃)為例，雖劃設保留區為後代子孫保留台灣最後的天然海岸線淨土，但會中斷台26線公路貫通因而影響地方開發，因此當地民眾贊成與反對均有，且勢力相當無法整合，但環團及社會輿論則普遍傾向贊同劃設自然保留區，當時行政首長曹前縣長啟鴻亦扛下反對聲浪堅持劃設，因此自縣府2010年10月25日邀集專家實地現勘，認為該區域的確擁有獨特地形、地質意義起，迄2012年1月20日依文化資產保存法正式公告「旭海觀音鼻自然保留區」(屏府農林字第10100249942號公告)，僅以15個月不到的時間即完成前揭指定程序。

屏東縣政府表示，若要檢討依前開程序指定恆春西台地化石露頭區域為「自然紀念物」可能時程，因目前經濟部中央地質調查所已著手露頭探查，國立自然科學博物館楊博士子睿亦持續從事古生物化石科研及保存工作，且多為國有林地，少有私人地，亦無影響有利民生之重大開發案。

當地村長亦表達希望保護化石並於當地展示促進觀光，縣長亦明確表達縣府行政機關支持的立場，除此之外，此蘊藏化石的恆春「四溝層」地層也是國內大專院校地質科系重要戶外實習場域，就情感與科學、教育價值，相信應能普遍獲學界支持。

加上近期媒體關注，相信這個遠小於旭海觀音鼻自然保留區化石露頭區域，應能在完成露頭基礎科研調查，啟動自然紀念物指定行政程序後於短時間內順利完成指定。

△鯨魚化石出土點的照片。(科博館楊子睿博士提供)

對於Taiwan News日前專訪「恆春化石生態工作站」，縣府能提供哪些資源，屏東縣政府表示，縣府為行政單位，目前欠缺化石保存專業人力與設備，有關「恆春化石生態工作站」逾5萬件化石後續保存事宜，縣府將邀集專家協助盤點與商議妥善處理方式，評估媒合為公立博物館(如國立海洋生物博物館、國立自然科學博物館等)典藏，抑或輔導設立私立博物館，以辦理古生物化石蒐藏、保存、修復、維護、研究、展示等業務，則主管機關(文化部、縣府)可依「博物館法」第 7 條第 2 項規定提供專業諮詢、相關技術協助、人才培育規劃及經費補助，以維護博物館典藏品質、健全典藏管理制度、提升博物館之研究與策展能量、擴大教育範圍。

若要舉辦巡迴展，縣府可提供媒體傳播行銷、整合觀光行銷活動、媒介學校教育參訪等行政資源，並協助爭取中央挹注經費及邀請科博館、海生館協助規劃策展。據本報所獲得的消息，海生館將於今(2023)年11月4日於屏菸1936文化基地(Pingtung 1936 Tobacco Culture Base)舉辦《城市遇見海生館~恆春化石特展》。

對於關注台灣化石處境的民間企業或個人，若想為古生物化石保存盡一份心力，屏東縣政府提到，金管會最近公布「公司治理 3.0 永續發展藍圖」，明訂自2023年起，所有資本額達20億元以上的上市櫃公司，均須撰寫社會責任報告書。

企業透過贊助、參與博物館環境及社會相關議題之科學教育、展示，啟發孩童對科學的興趣，就是體現ESG（Environment 環境、Social 社會、Governance 治理）永續發展目標的具體作法。

實際案例有(一) 友達舉辦科學營隊，並捐贈國立自然科學博物館「達達的魔法樂園」，讓學童透過實際體驗，產生對科學知識的興趣並引發向學心；(二) 玉山持續攜手科博館舉辦國際北極熊日系列活動 推動生物多樣性；(三) 正隆攜手黃金博物館共創綠色山城 上廁所也能響應環保；而奇美實業則更進一步由企業設立奇美博物館、綠能館。

綜上，民間企業及個人透過ESG的概念，以挹注經費、捐贈館藏、攜手舉辦活動抑或直接設立博物館的方式回饋社會，均已行之有年有例可循，亦呼應政府政策，屏東縣政府未來亦將積極媒合企業資源投入，積極發揮博物館功能。