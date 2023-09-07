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賴清德駁老家違建稱門牌即證明 台灣新北市府說法三變

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/07 11:38
賴清德萬里老家涉違建，賴清德今日表示中福85號民國60年左右已取得門牌並非違建。（圖／新北市政府）

賴清德萬里老家涉違建，賴清德今日表示中福85號民國60年左右已取得門牌並非違建。（圖／新北市政府）

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合報導）民進黨總統候選人賴清德涉老家違建風波，新北市政府說法多變，從認定違建到最後稱年代久遠，若有證明可依法提請認定合法房屋。賴清德本人則於今（7）日回應，表示老家在民國60年左右就拿到門牌號碼，這就是證明。

賴清德駁違建：門牌即證明

外傳賴清德在新北市萬里區的老家是違建，賴清德今日出席2023年台灣國際宗教自由峰會（TIRF）開幕典禮後，接受媒體提問回應老家違建疑雲。

中央社引述賴清德說法指出，老家是礦工的工寮，是在北部區域計畫開始進行建築管制以前就存在，那個老房子是他出生長大的地方，民國60年左右就拿到門牌號碼，北部區域計畫施行對建築管制日期是民國70年2月，「換句話說，那個房子的存在，在根本上是沒有違反區域計畫管制的要求，也沒有所謂違不違建的問題」。

賴清德表示，新北市政府曾經在民國100年10月核發合法房子要點，老家房子因年久失修會漏雨，曾於民國92年到93年之間修建，基本上應該也沒有違反新北市政府相關規定，「但我們願意尊重新北市府的調查，如果有需要配合改進，我們都會配合」。

至於是否能證明民國70年前房子就已存在，賴清德強調，老家84號門牌是新北市政府在在民國60年左右給予，「門牌號碼就是一個證明」，新北市府可透過航照圖了解，老家在民國70年前房子就存在。

民進黨稱屋主非賴清德 新北市說法三變

民進黨昨日澄清，屋主為賴清德的親戚，屋頂的遮蔽物是要防治陽光照射、影響家中年長者生活的增設設施。

新北市政府則說法多次變動，6日先是表示市府工務局等單位有派員到場了解，確認違建是位於民進黨所澄清建物的旁邊，屬於山坡地保護區，土地使用類別為礦業用地，目前查不到建築執照及使用執照，可認定是違建。

但新北市府後續又表示，經查該門牌建物無使用執照、建物登記及稅籍證明等合法證明資料，經工務局現場勘查並比對空照圖，應屬98年6月25日前的既存違建。因此，將依序排拆，不會裁罰。

隨後新北市府又正式發布聲明指出，由於建物所在地區是民國70年2月15日才發布實施北部區域計畫，才開始實施建築管理，如果建物所有人能提出相關佐證資料，證明建物是在70年2月15日前已經存在的事實，就可以依「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」提出申請，認定為合法房屋。
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