中芯供華為7奈米芯片　美國眾議院：恐違出口管制、商務部應停止向兩公司出口所有技術

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）中國最大晶片製造商中芯國際供應華為手機最先進7奈米製程晶片，引發美國眾議院質疑，此舉是否違反美國出口限制規定，

綜合外媒報導，華為於8月29日開賣的手機Mate 60 Pro，搭載海思的麒麟9000s處理器，這是首款利用中芯最先進7奈米製程生產的晶片，並在中國當地製造，備受外界矚目。

美中爭霸越演越烈，美國擔心北京將科技用於提升自身軍事能力，於2019年5月將華為列入貿易黑名單，迫使美國供應商及其他業者須取得特殊許可，才能向華為供貨。2020年12月美國進一步將中芯列入出口管制實體清單（Entity List），因為擔心中芯可能將先進技術轉移給軍方客戶。去（2022）年又修改出口管制條例（EAR）條文，並配合《晶片法案》擴大實施出口管制，防堵中國取得14奈米製程晶片。

然而此番華為Mate 60 Pro亮相，中國展現生產7奈米製程晶片之能力，也暗示中國在關鍵半導體領域中依然有所進展，並持續邁向自給自足的目標。

按照美國規定，任何公司若要將使用美國技術生產的貨品供應給華為，必須先取得華府許可。中芯的業務蘊含美國技術，此番提供進7奈米製程生產的晶片給華為，是否違反相關規定也引發質疑。

對此，正在荷蘭海牙進行訪問的美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）指出，中芯提供零件給華為，似乎違反美國對華為的制裁，且中芯持續「試圖取得我們的智慧財產權」，有必要展開調查。

美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）也發布聲明指出，「如果沒有美國的技術，這款晶片可能無法生產，因此中芯可能違反了商務部的外國直接產品規定（Foreign Direct Product Rule）。」

他敦促拜登政府在對中國出口美國技術方面採取更強硬立場，現在是時候停止向華為及中芯出口所有的美國技術，以表明任何藐視美國法律並破壞我們國家安全的企業，都將無法取得與我們的技術。」