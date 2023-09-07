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台灣日本「10大必搭鐵道列車」揭曉！法拉利設計師操刀四季島號

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/07 14:18
「越後心動鐵道雪月花號」的超大車窗，能眺望日本海與壯麗的妙高山脈景色。（圖／雄獅旅遊）

「越後心動鐵道雪月花號」的超大車窗，能眺望日本海與壯麗的妙高山脈景色。（圖／雄獅旅遊）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）除了台灣的鳴日號、藍皮解憂號、阿里山林鐵、兩鐵列車外，雄獅獨家取得日本各地特色觀光列車的趟次，更精選台日十大「必搭特色觀光列車」，一起來看看吧！

日本6大區域型觀光列車

台灣日本「10大必搭鐵道列車」揭曉！法拉利設計師操刀四季島號
「越後心動鐵道雪月花號」的超大車窗，能眺望日本海與壯麗的妙高山脈景色。（圖／雄獅旅遊）

雄獅旅遊表示，鐵道旅遊事業處以推動全球鐵道觀光產業為目標，日本區域型觀光列車包括九州「COTO COTO列車」、「東北(TOHOKU)EMOTION」饗食列車皆於今年秋季獨家包列出發。號稱日本最緩慢的觀光列車「COTO COTO列車」，帶旅客以15至40公里速度，一邊沿途欣賞九州福智山、香春岳等自然美景，一邊品嘗由九州米其林餐廳主廚監製的法式料理；有東北美食餐廳列車之稱的「東北(TOHOKU)EMOTION」，列車裝潢具有歐式風情、餐飲採用東北當季食材烹製，雪白列車行駛在海岸線上，彷彿漂浮大海中的浪花。

同時，雄獅也與日本JR四國合作，打造「2024四國三大觀光列車」遊程，讓旅客一次可以搭乘千年物語、伊予灘物語、時代黎明物語等三種必搭觀光列車，還將前往日本三大秘境之一的德島祖谷，及道後溫泉等；行駛於新潟的「越後心動鐵道雪月花號」，擁有日本最大型玻璃車窗，眺望日本海與壯麗的妙高山脈景色，並品嚐當地產的山珍與海味。

官網：https://event.liontravel.com/zh-tw/railtour/japan/index?fr=cg3972C0201M01

日本3大極致美學寢台列車

台灣日本「10大必搭鐵道列車」揭曉！法拉利設計師操刀四季島號
四季島號是由法拉利設計師奧山清行操刀，重現現代風格並採用大面積車窗景，巧妙呈現春夏秋冬四季變換。（圖／雄獅旅遊）

除日本各地觀光列車深度慢遊小鎮風光，雄獅鎖定日本三大頂級奢華寢台列車：九州七星、曙光瑞風、TRAIN SUITE四季島包列趟次。素有「移動式星級酒店」之稱的曙光瑞風號，是日本頂級豪華寢台列車之一，而TRAIN SUITE四季島是由法拉利設計師奧山清行操刀，重現現代風格並採用大面積車窗景，從香檳色外觀到以春夏秋冬四季變換為主題的精美室內空間設計，將乘坐過程成為極致美學享受，安排12月21日出發行程以迎接年底浪漫聖誕氛圍。

官網：https://signature.liontravel.com/zh-tw/luxury-train

台灣美學觀光列車-鳴日號

鳴日號2024年第一季已有海外包列需求，客群以北美、日本、港澳為主，未來將增派英、日語車服及導覽人員，以服務多元的國際旅客。今年第四季已搶先開賣，搭配各種節慶推出主題遊程，包括感恩節、中秋、聖誕及跨年都有相關活動。

聖誕節時，將有聖誕老公公上車發禮物，晚上入住瑞穗天合飯店還能包場享受爵士音樂晚宴、聆聽教會小朋友合唱報佳音。在跨年時刻兩列鳴日號也將同步前往台東，與原住民舞蹈團體來場月光海派對，歡喜迎接2024年。

官網：https://event.liontravel.com/zh-tw/railtour/future/products?fr=cg3972C0201M01

更新時間 : 2023-09-07 19:41 GMT+08:00

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