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台灣翃舞製作征服斯洛維尼亞　吸引東歐策展人目光

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/07 11:11
翃舞製作演出謝幕。（圖／FRONT@Festival提供）

翃舞製作演出謝幕。（圖／FRONT@Festival提供）

（台灣英文新聞／藝文組　綜合報導）台灣翃舞製作（Hung Dance）在斯洛維尼亞的FRONT@ Festival舞蹈藝術節上的精彩演出，不僅震撼了斯洛維尼亞的觀眾，也引起了東歐策展人的關注。

翃舞製作於9月1日在穆爾斯卡索博塔（Murska Sobota）的FRONT@ Festival舞蹈藝術節上呈現《嶙峋》（Formless Erosion）和《羽人》（Birdy）雙舞作，於公園劇院（Gledalisce Park）與戶外舞臺舉行，演出陣容為編舞家賴翃中、舞者鄭伊涵、李冠霖。

該藝術節邀請來自英國、德國、波蘭、墨西哥、義大利、荷蘭、匈牙利、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、臺灣、韓國等當代舞蹈作品，是中東歐舞蹈交流的關鍵平台，同時也再次將臺灣的翃舞製作推向了國際舞台。

翃舞製作在演後座談時和策展人重新思考舞蹈的本質，強調純粹的肢體表現的重要性。義大利舞者表達對翃舞的驚奇，「透過翃舞的演出，展現了什麼是舞蹈，我們從來沒有想過舞蹈可以如此純粹，直接展現舞蹈極致。我們現在的舞蹈都太過於裝飾，我們也應該重新思考，回到肢體展現，真的是太驚奇了！」

翃舞製作也獲愛沙尼亞的MUBA大學暨1000 Cranes 藝術節總監Teet KasK的邀請，提出今年前往演出和教授工作坊的邀請，也表達了邀請《羽人》參與2026愛沙尼亞藝術節的意願。
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更新時間 : 2023-09-07 12:42 GMT+08:00

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