台灣人權館《我們的世界不斷在開門》特展　致敬白色恐怖政治受難者

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）國家人權博物館推出《 我們的世界不斷在開門》特展，致敬白色恐怖政治受難者曹開、歐陽劍華，自即日起白色恐怖景美紀念園區兵舍6號登場，展期長達四個月。

國家人權博物館邀請王安琪、王淑燕、鄧博仁、沈君儀、 林靖偉、吳淑麟等6位當代藝術家舉辦《 我們的世界不斷在開門》特展，近日開幕典禮上，監察院國家人權委員會委員高涌誠、 國家人權博物館館長洪世芳、曹開夫人曹羅喜女士等家屬等出席。

國家人權委員會委員高涌誠對政治受難者蔡焜霖前輩於9月3日的離世感到非常遺憾，也再次凸顯「轉型正義最大的敵人是時間」。高涌誠委員認為本次特展的參展藝術家皆非常年輕，期待台灣社會如同本次特展不斷地打開歷史的視野，並在緬懷受難者前輩們離去時，不間斷地將歷史傳承下去。

人權館館長洪世芳表示，聽聞蔡焜霖前輩的離開，感觸良深，如何透過研究、展示與教育功能，讓社會更了解白色恐怖的歷史，人權館的角色更顯重要。

洪世芳強調，台灣歷經長達38年的戒嚴，許多具有理想的知識分子身陷囹圄，但心靈卻是關不住的，他們透過文字、繪畫跟工藝的創作，將生命故事和白恐歷史保存下來。曹開前輩在獄中為避開檢閱，以數學創作現代詩，表達對時代不公不義的抗議；歐陽劍華前輩在獄中亦因「一將功成萬骨枯，一人慶誕萬民淚」一句詩文被處延訓7年，獄後創作一系列獄中刑求畫作。

策展人沈菲比認為本次特展試圖探問，台灣社會自1987年解嚴以來已經打開自由、民主、人權的門，但是否已足夠理解白色恐怖歷史，則仰賴政治受難者前輩們傳承歷史，為年輕世代引路。

沈菲比提及，自身和參展藝術家們都出生在戒嚴時期，其引述曹開詩作〈面對死亡〉：「伙伴，我們揮起靈魂的火劍。遠遠地圍成一團，邁向另一個理想的世界」，期望透過藝術家前輩們的引路，年輕世代得以與過去的生命交談，產生迴響、收穫及學習，接收歷史的回聲、打開識見的門窗。

本次特展以政治受難者曹開、歐陽劍華兩位藝術家前輩為引路人，為6位叩問白恐歷史大門的當代藝術家引路，藝術家們反芻曹開與歐陽劍華前輩的創作，進而發展出全新作品。王安琪《你可以停止我外表，無法停止我身內的聲音》象徵集權之下個人被白化、矮化成顆粒般的存在，內心卻依然存在各自不同的聲音；王淑燕的陶作《635》分別運用曹開詩作叩問的「零與圓」的辯證關係構成曹開的囚號，而靈感源自詩作〈一旦腦袋開花〉的《腦袋開花》製作詩人凝思的臉及逃脫桎梏的蓮花意象；資深攝影記者鄧博仁則透過撰文、拼貼、攝影、手繪等多重技法完成系列作品《力透紙背的一滴墨水》。

沈君儀《門內有詩人》設置了7道門檻，觀眾在穿過一道道門的過程中親身體會曹開〈思想之拱門〉詩句「只有爬過/黑暗的隧道/見到蒼穹展現笑容/突開拱門迎接的時候/你才能體會/由零通到圓的內涵」，而當爬過最後一道與押房門尺寸相仿的門之後，歐陽劍華的刑求系列畫作也在眼前展現；吳淑麟《心．臟》則探問當「心」自體內走出體外，呈現細心呵護的器官抑或未曾暴露、亟欲隱藏的情感；音樂演奏家林靖偉創作相互連動的作品《招待所》和《接待室》，模擬獄中窺視及作為隔離之用的「獨居房」。林靖偉的《HIP練習室》更作為展場的終曲，以直笛為中性媒介，探討其在德國曾是推廣納粹思想的工具，在台灣則是30多年來音樂教育的共通記憶，引領觀者思考如何面對歷史印記。

特展期間，參展藝術家林靖偉規劃《開Kai》系列表演，首場即由林靖偉與鋼琴家郭欣怡、舞者蘇微淳於開幕典禮演出。特展及系列演出詳細資訊，敬請鎖定《我們的世界不斷在開門》網站，以及國家人權博物館官網及臉書專頁。