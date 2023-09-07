Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台灣人權館《我們的世界不斷在開門》特展　致敬白色恐怖政治受難者

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/07 09:57
《我們的世界不斷在開門》展出政治受難者歐陽劍華獄中刑求系列畫作。（圖／國家人權博物館）

《我們的世界不斷在開門》展出政治受難者歐陽劍華獄中刑求系列畫作。（圖／國家人權博物館）

（台灣英文新聞／藝文組　綜合報導）國家人權博物館推出《我們的世界不斷在開門》特展，致敬白色恐怖政治受難者曹開、歐陽劍華，自即日起白色恐怖景美紀念園區兵舍6號登場，展期長達四個月。

國家人權博物館邀請王安琪、王淑燕、鄧博仁、沈君儀、林靖偉、吳淑麟等6位當代藝術家舉辦《我們的世界不斷在開門》特展，近日開幕典禮上，監察院國家人權委員會委員高涌誠、國家人權博物館館長洪世芳、曹開夫人曹羅喜女士等家屬等出席。

國家人權委員會委員高涌誠對政治受難者蔡焜霖前輩於9月3日的離世感到非常遺憾，也再次凸顯「轉型正義最大的敵人是時間」。高涌誠委員認為本次特展的參展藝術家皆非常年輕，期待台灣社會如同本次特展不斷地打開歷史的視野，並在緬懷受難者前輩們離去時，不間斷地將歷史傳承下去。

人權館館長洪世芳表示，聽聞蔡焜霖前輩的離開，感觸良深，如何透過研究、展示與教育功能，讓社會更了解白色恐怖的歷史，人權館的角色更顯重要。

洪世芳強調，台灣歷經長達38年的戒嚴，許多具有理想的知識分子身陷囹圄，但心靈卻是關不住的，他們透過文字、繪畫跟工藝的創作，將生命故事和白恐歷史保存下來。曹開前輩在獄中為避開檢閱，以數學創作現代詩，表達對時代不公不義的抗議；歐陽劍華前輩在獄中亦因「一將功成萬骨枯，一人慶誕萬民淚」一句詩文被處延訓7年，獄後創作一系列獄中刑求畫作。

策展人沈菲比認為本次特展試圖探問，台灣社會自1987年解嚴以來已經打開自由、民主、人權的門，但是否已足夠理解白色恐怖歷史，則仰賴政治受難者前輩們傳承歷史，為年輕世代引路。

沈菲比提及，自身和參展藝術家們都出生在戒嚴時期，其引述曹開詩作〈面對死亡〉：「伙伴，我們揮起靈魂的火劍。遠遠地圍成一團，邁向另一個理想的世界」，期望透過藝術家前輩們的引路，年輕世代得以與過去的生命交談，產生迴響、收穫及學習，接收歷史的回聲、打開識見的門窗。

本次特展以政治受難者曹開、歐陽劍華兩位藝術家前輩為引路人，為6位叩問白恐歷史大門的當代藝術家引路，藝術家們反芻曹開與歐陽劍華前輩的創作，進而發展出全新作品。王安琪《你可以停止我外表，無法停止我身內的聲音》象徵集權之下個人被白化、矮化成顆粒般的存在，內心卻依然存在各自不同的聲音；王淑燕的陶作《635》分別運用曹開詩作叩問的「零與圓」的辯證關係構成曹開的囚號，而靈感源自詩作〈一旦腦袋開花〉的《腦袋開花》製作詩人凝思的臉及逃脫桎梏的蓮花意象；資深攝影記者鄧博仁則透過撰文、拼貼、攝影、手繪等多重技法完成系列作品《力透紙背的一滴墨水》。

沈君儀《門內有詩人》設置了7道門檻，觀眾在穿過一道道門的過程中親身體會曹開〈思想之拱門〉詩句「只有爬過/黑暗的隧道/見到蒼穹展現笑容/突開拱門迎接的時候/你才能體會/由零通到圓的內涵」，而當爬過最後一道與押房門尺寸相仿的門之後，歐陽劍華的刑求系列畫作也在眼前展現；吳淑麟《心．臟》則探問當「心」自體內走出體外，呈現細心呵護的器官抑或未曾暴露、亟欲隱藏的情感；音樂演奏家林靖偉創作相互連動的作品《招待所》和《接待室》，模擬獄中窺視及作為隔離之用的「獨居房」。林靖偉的《HIP練習室》更作為展場的終曲，以直笛為中性媒介，探討其在德國曾是推廣納粹思想的工具，在台灣則是30多年來音樂教育的共通記憶，引領觀者思考如何面對歷史印記。

特展期間，參展藝術家林靖偉規劃《開Kai》系列表演，首場即由林靖偉與鋼琴家郭欣怡、舞者蘇微淳於開幕典禮演出。特展及系列演出詳細資訊，敬請鎖定《我們的世界不斷在開門》網站，以及國家人權博物館官網及臉書專頁。
白色恐怖
政治受難者
國家人權館
藝文展覽

相關新聞

人為何物？台灣北師美術館「酷共生」展覽　科學與當代藝術探物種依存關係
人為何物？台灣北師美術館「酷共生」展覽　科學與當代藝術探物種依存關係
2023/08/18 12:13
百萬人潮展覽製造機！台灣策展天王新書開賣攻佔暢銷排行　超夯秘訣曝光緊急加印
百萬人潮展覽製造機！台灣策展天王新書開賣攻佔暢銷排行　超夯秘訣曝光緊急加印
2023/05/19 20:08
蘇富比推必追新星！美國藝術家Joel Mesler台灣首展快閃象山　40歲重拾畫筆面對創傷自我療癒
蘇富比推必追新星！美國藝術家Joel Mesler台灣首展快閃象山　40歲重拾畫筆面對創傷自我療癒
2023/05/05 16:13
台灣史詩級《流麻溝十五號》揭女性政治犯過去　取材綠島「思想改造集中營」真實故事
台灣史詩級《流麻溝十五號》揭女性政治犯過去　取材綠島「思想改造集中營」真實故事
2022/10/24 14:45
台灣白色恐怖題材VR作品躍上世界舞台　陳芯宜《無法離開的人》獲威尼斯最佳體驗大獎
台灣白色恐怖題材VR作品躍上世界舞台　陳芯宜《無法離開的人》獲威尼斯最佳體驗大獎
2022/09/11 11:43

更新時間 : 2023-09-07 12:42 GMT+08:00

最受歡迎

日本南方熱帶低氣壓恐成颱風「鴛鴦」 預計7日至8日接近關東地方
日本南方熱帶低氣壓恐成颱風「鴛鴦」 預計7日至8日接近關東地方
【各地災情】颱風海葵帶來豪大雨 台灣中央災害應變中心4日上午統計: 全國災情1429件78傷
【各地災情】颱風海葵帶來豪大雨 台灣中央災害應變中心4日上午統計: 全國災情1429件78傷
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
台灣數位部《資安法》修法聚焦三重點 「數據公益運作指引」草案九月中公告
台灣數位部《資安法》修法聚焦三重點 「數據公益運作指引」草案九月中公告
韓劇「Moving異能」第14集預告公開　將演出李在萬「父愛」的感人故事
韓劇「Moving異能」第14集預告公開　將演出李在萬「父愛」的感人故事
台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？
台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？
十年來未曾如此憋屈 習近平北戴河會議遭中共大老訓斥
十年來未曾如此憋屈 習近平北戴河會議遭中共大老訓斥
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
【你問太多了】號稱中國版ChatGPT 「文心一言」言不由衷 百度AI夢挑戰重重
【你問太多了】號稱中國版ChatGPT 「文心一言」言不由衷 百度AI夢挑戰重重
蘋果終於低頭 傳iPhone 15將採Type-C充電孔
蘋果終於低頭 傳iPhone 15將採Type-C充電孔