賴清德老家涉違建？新北：可能建管前已存在 若提證明可申請為合法房屋

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨主席賴清德萬里老家因土地屬於礦業用地，被爆涉違建，民進黨發言人張志豪今（6）日說，「這間房屋並非為賴清德所有」，各界若有任何疑義，後續會全力配合新北市府及相關單位認定來處理。對此，新北市政府則表示，經工務局現場勘查並比對空照圖，應屬98年6月25日前的既存違，。因此，將依序排拆，不會裁罰。

據中央社報導，賴清德今天在中常會後，向與會者說明此議題，並翻出新北市政府100年法規，以及說明民國92年前後他的母親進行翻修過程。

對於建物被指沒有建照，黨內人士認為，這區建物的都市計畫解編是新北市政府要處理的，從礦區到現在是有整個歷史因素。

對於媒體報導及網路傳播「賴清德老家違建」，張志豪強調，這是錯誤的假訊息，特定媒體報導的內容也非事實。民進黨要再次重申，「這間房屋並非為賴清德所有」。如各界若有任何疑義，後續會全力配合新北市府及相關單位認定來處理。

而根據新北市政府發出的聲明稿，由於建物所在地區是民國70年2月15日才發布實施北部區域計畫，才開始實施建築管理，如果建物所有人能提出相關佐證資料，證明建物是在70年2月15日前已經存在的事實，就可以依「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」提出申請，認定為合法房屋。