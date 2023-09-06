Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

賴清德老家涉違建？新北：可能建管前已存在 若提證明可申請為合法房屋

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/06 20:23
（圖／截自Google地圖網頁google.com/maps）

（圖／截自Google地圖網頁google.com/maps）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）民進黨主席賴清德萬里老家因土地屬於礦業用地，被爆涉違建，民進黨發言人張志豪今（6）日說，「這間房屋並非為賴清德所有」，各界若有任何疑義，後續會全力配合新北市府及相關單位認定來處理。對此，新北市政府則表示，經工務局現場勘查並比對空照圖，應屬98年6月25日前的既存違，。因此，將依序排拆，不會裁罰。

據中央社報導，賴清德今天在中常會後，向與會者說明此議題，並翻出新北市政府100年法規，以及說明民國92年前後他的母親進行翻修過程。

對於建物被指沒有建照，黨內人士認為，這區建物的都市計畫解編是新北市政府要處理的，從礦區到現在是有整個歷史因素。

對於媒體報導及網路傳播「賴清德老家違建」，張志豪強調，這是錯誤的假訊息，特定媒體報導的內容也非事實。民進黨要再次重申，「這間房屋並非為賴清德所有」。如各界若有任何疑義，後續會全力配合新北市府及相關單位認定來處理。

而根據新北市政府發出的聲明稿，由於建物所在地區是民國70年2月15日才發布實施北部區域計畫，才開始實施建築管理，如果建物所有人能提出相關佐證資料，證明建物是在70年2月15日前已經存在的事實，就可以依「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」提出申請，認定為合法房屋。
賴清德
民進黨
新北市政府
違建

相關新聞

邱毅控賴清德以蛋荒籌選舉經費　綠斥抹黑稱必要時採取法律行動
邱毅控賴清德以蛋荒籌選舉經費　綠斥抹黑稱必要時採取法律行動
2023/09/04 14:39
「點點點」圖文暗諷侯友宜沒政見？國民黨要求商業周刊道歉
「點點點」圖文暗諷侯友宜沒政見？國民黨要求商業周刊道歉
2023/08/30 16:54
淡北道路2023年底動工 台北捷運將縮短班距
淡北道路2023年底動工 台北捷運將縮短班距
2023/08/29 09:44
賴清德談都更要求與獎勵　提「均衡台灣」縮減城鄉差距
賴清德談都更要求與獎勵　提「均衡台灣」縮減城鄉差距
2023/08/27 19:00
〈時評〉賴清德參選總統　副手要補青年票或爭取美國信任？
〈時評〉賴清德參選總統　副手要補青年票或爭取美國信任？
2023/08/25 12:38

更新時間 : 2023-09-06 22:46 GMT+08:00

最受歡迎

日本南方熱帶低氣壓恐成颱風「鴛鴦」 預計7日至8日接近關東地方
日本南方熱帶低氣壓恐成颱風「鴛鴦」 預計7日至8日接近關東地方
【各地災情】颱風海葵帶來豪大雨 台灣中央災害應變中心4日上午統計: 全國災情1429件78傷
【各地災情】颱風海葵帶來豪大雨 台灣中央災害應變中心4日上午統計: 全國災情1429件78傷
台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？
台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
【颱風海葵陸警】9/3週日台灣花蓮、台東、台南、高雄、屏東、嘉義縣市停班課 澎湖、雲林下午停班停課
【颱風海葵陸警】9/3週日台灣花蓮、台東、台南、高雄、屏東、嘉義縣市停班課 澎湖、雲林下午停班停課
【更新】「海葵」清晨2度登陸後減弱為輕颱　最快4日下午台灣本島脫離暴風圈
【更新】「海葵」清晨2度登陸後減弱為輕颱　最快4日下午台灣本島脫離暴風圈
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
【你問太多了】號稱中國版ChatGPT 「文心一言」言不由衷 百度AI夢挑戰重重
【你問太多了】號稱中國版ChatGPT 「文心一言」言不由衷 百度AI夢挑戰重重
台灣數位部《資安法》修法聚焦三重點 「數據公益運作指引」草案九月中公告
台灣數位部《資安法》修法聚焦三重點 「數據公益運作指引」草案九月中公告
2023台灣國慶主視覺出爐 日本「翡翠騎士」獲邀國慶大典演出
2023台灣國慶主視覺出爐 日本「翡翠騎士」獲邀國慶大典演出