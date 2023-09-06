【進口蛋爭議升級刑事訴訟】不滿遭抹黑 台灣農業部控徐巧芯、陳吉仲告邱毅

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）因應今年初國內缺蛋，農業部開放緊急專案進口雞蛋，卻遭部分人士質疑圖利廠商，農業部今（6）日召開「緊急專案進口雞蛋是解決缺蛋問題 不要再抹黑」說明記者會，並委任律師赴台北地院，對徐巧芯提民事恢復名譽訴訟、刑事自訴邱毅加重誹謗。

綜合媒體報導，年初時國內爆蛋荒，農業部前身農委會實施雞蛋專案進口措施，遭質疑疑補貼特定進口商，其中專案進口蛋商超思去年9月才成立，資本額只有50萬元，卻能從巴西進口8814萬顆雞蛋，占總體進口量約6成；此外，進口蛋的時間還適逢巴西爆發禽流感。

對此，今（6）日上午農業部特地召開在「緊急專案進口雞蛋是解決缺蛋問題 不要再抹黑」說明記者會，農業部長陳吉仲親上火線公布合約重點及中央畜產會委由超思公司，自巴西進口8000多萬顆雞蛋的支出費用。

農業部強調，整份合約沒有圖利業者的空間，超思確實是依照原廠供應商的報價向中央畜產會請款、退換貨責任業者自付、政府吸收的是管銷成本（包含報關作業費用和管銷費用）。而報關費用需實支實付方式請款，就連業者的管銷費用都有在合約中明訂為服務手續費並設定請領上限，不能超過採購貨款的8%。

陳吉仲說，專案進口雞蛋係透過畜產會或畜產會委託的進口商進口，以到岸價格向進口商取得雞蛋，再以國內產地價格調度供給加工或洗選業者再供應通路，以提供消費者平價蛋。其中進口雞蛋價格差額、關稅、營業稅、管銷成本（包含各項報關作業費用與管銷費用）則由政府吸收，並未有補助貿易代理商等情事。

農業部6日舉行記者會，公開與超思公司的合約內容，農業部長陳吉仲（圖）指出，112年3至7月進口 雞蛋專案，巴西進口價格並未偏高，符合正常價格區間。（圖／中央社）

而針對邱毅在臉書說，超思為一人公司，沒有進口蛋品的經歷，卻有何能力進口巴西雞蛋8814萬顆，並獲得農委會上億元補助，其中必有貓膩。他還質疑，公司的負責人秦語喬的老公與陳吉仲是老朋友，因此陳吉仲特別照顧老友的遺孀，因此把這個有油水的生意交給她。

徐巧芯則是在臉書上質疑「超思公司」進口的巴西雞蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm。氟甲磺氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮。她甚至直批政府「謀財又害命」。

為了捍衛清白，農業部與部長陳吉仲今天委任律師赴台北地院，對徐巧芯提民事恢復名譽訴訟、刑事自訴邱毅加重誹謗。

中央社引述委任律師熊依翎在台北地方法院接受媒體聯訪時的說法，農業部為解決年初缺蛋問題，依法公開辦理專案進口，透過嚴格檢疫及食安查驗確保人民食用安全，並沒有徐巧芯3日在臉書粉絲專頁張貼的文字所稱，政府有謀財害命的惡質行為。

熊依翎指出，徐女發布不實言論，並在某些用藥成分混淆民眾認知，又未盡合理查證，已侵害農業部名譽，對徐女提起民事恢復名譽訴訟，請求法院判徐女在報紙刊登判決內容及移除其臉書內容。

至於陳吉仲提刑事自訴邱毅加重誹謗部分，律師林安冬表示，陳吉仲為農業部部長，農業部有建立完整雞蛋進口食安查驗機制，但邱毅卻在臉書貼文及在平台發布影片，指摘陳吉仲把油水交給特定業者「發災難財」等語，邱毅未經查證的不實言論，已侵害陳吉仲名譽。