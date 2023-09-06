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韓劇「Moving異能」第14集預告公開　將演出李在萬「父愛」的感人故事

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By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/06 18:36
韓劇「Moving異能」（圖／截自IG@disneyplustw）

韓劇「Moving異能」（圖／截自IG@disneyplustw）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）Disney+韓劇「Moving異能」劇情描述著一群擁有超能力的異能者，他們在年輕時期的相遇、相識過程，利用自己的超能力為國家出任務，各自的小孩長大後在旌元高中相遇。

「Moving異能」共20集，製作費共650億韓元，單集製作費32.5億韓元，為單集製作費最貴的韓劇之一，拍攝時間長達一年，後製部分也耗時長達一年，動作場景堪比電影，讓觀眾們紛紛讚嘆每一集都在看電影的感覺，除了令人痛快的動作戲及特效外，還描述出了愛情、友情、親情間的偉大。

「Moving 異能」以倒敘法呈現，在旌元高中內有好幾名學生各自的有著超能力，皆是遺傳自父母，而這些父母都想隱藏自己兒女的異能，但首爾市區卻發生了好幾起離奇謀殺案，多名異能者都慘遭毒手。

隨著劇情發展，後面將交代每個家庭的故事，上禮拜所播出的第12及第13集，張洙源與金斗植被拆散後，國家安全企劃部也遭到解散，張洙源獨自一人過著單純的公務員生活，直到有一天北韓間諜入侵南韓，安企部曾經的上司再次找到他，他獨自一人與南韓軍隊出任務。

Disney+日前釋出了第14集預告，將播出李在萬（金成均 飾）的故事。

李在萬經營著一間雜貨店，擁有怪力和速度的能力，精神看似有些問題，無論下雨或下雪，他總是坐在雜貨店外木板上的同個位置等著兒子回家，所坐的位置乾淨得發亮。4日所公開的李在萬海報上寫著「爸爸會守護你，直到最後」，令人好奇這一家人有著什麼樣感人的故事。

另外，預告中也可見安企部的閔次長命令張洙源將李在萬抓回去，兩人在地下水道中相遇並發生衝突，也令觀眾好奇這兩位異能者之後是否會有什麼樣的合作。

「Moving 異能」每週三下午三點於Disney+上線兩集，9月20日將上線三集，揭曉大結局。
disney+
韓劇
Moving異能

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