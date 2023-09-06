iPhone也被捲入美中紛爭？傳中國政府官員遭禁用蘋果手機

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國是蘋果 （Apple）最大市場，1/5營收來自中國，但據傳官方已下令，中央政府官員不得使用iPhone等外國品牌手機，消息若屬實，恐為美中緊張再添薪柴。

路透引述華爾街日報報導，中國中央機構官員這幾周接到上級指示，不得將蘋果或其他外國品牌的手機用於公務，或帶進辦公室，但並不清楚禁令範圍多廣，報導也未提及蘋果以外的品牌名稱。

蘋果及中國國務院新聞辦公室皆未回覆路透詢問。

蘋果下周就要舉行新品發表大會，預料iPhone 15將會亮相。在美中關係動盪之際，此時傳出這項措施，在中國營運的外資企業可能會有所擔憂。

十年來，中國致力降低對外國科技的依賴，要求銀行等國營企業改用中國本土軟體，同時加大扶植國內晶片製造的力道。

此一倡議於2020年加速推動，習近平當年推出了「雙循環」戰略，在資訊安全的顧慮下，旨在降低對外國市場與科技的仰賴，擴大內需，提升創新能力，同時保持對外開放。今年5月，中國官方更呼籲國營企業扮演帶動科技自給自足的重要角色。

在競逐科技強權之路上，美方持續與盟友合作，阻止中國取得關鍵技術設備，晶片製造業尤然。北京也以牙還牙，對美國波音、美光等公司祭出出口限令。如今禁iPhone的舉措，似是以其人之道還治其人之身，反擊美國對手機製造商華為、短影音平台TikTok等施加的限制。