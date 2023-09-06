台北市動物園門票確定漲價 全票60漲到100元 最快明年2月上路

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市立動物園門票凍漲26年，園方規劃的新收費方式今（6）日獲教育局通過，預計最快明年2月1日上路。

台北市立動物園票價自民國86年以來不曾調整，一年的人事成本就要兩億五千萬元，但門票收入僅一億多元，園長諶亦聰表示，這次調漲票價只是合理反映通膨，並且符合規費法做一些票價調整，根據動物園之前的調查，民眾認為動物園全票票價若訂在90至120元之間是合理範圍。

根據新收費方式，非市民票價將從新台幣60元調漲至100元，台北市民維持60元，學生及義勇警消等優待票從30元漲至50元，遊客列車車資維持5元。65歲以上長者、或55歲至65歲原住民長者仍維持免費。此案今天經台北市教育局局務會議議通過，最快明年2月起實施。

教育局副局長陳素慧接受媒體電訪表示，由於動物園票價調整與市民息息相關，需向市長蔣萬安、副市長林奕華報告，開議前也要向議員說明並尋求支持，接著預告修正草案讓民眾反映意見，，再送法務局及市政會議審查，通過後才會實施。

動物園指出，這次票價調漲，不僅是為成本考量，主要是因規費法上路以來，規定應每3年檢討1次的票價，動物園長達26年門票都沒有動，也不符合「規費法」第11條規定。而調整票價後，預估每年可增加5400萬元收入。