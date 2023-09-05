MaiCoin 集團積極實踐對用戶承諾　不斷維持最高層級的系統安全防護措施

今年是台灣加密貨幣產業監管重要的一年， 近期金管會將頒佈《加密貨幣指導原則》， 根據上半年發布的九大指導原則方向，其中針對「 虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）」業者的「資訊安全」 與「營運系統與冷熱錢包管理」將會有明確的要求與規範。 MaiCoin 集團旗下 AMIS 帳聯網路科技， 創立至今專注於區塊鏈技術應用與數位資產託管解決方案，並提供 MaiCoin 數位資產幣買賣平台與 MAX 數位資產交易所最高規格與安全的數位資產託管服務，今年 8 月 AMIS 帳聯網路科技又再通過 ISO 27001 驗證以及 SOC 2 安全性稽核，實現 MaiCoin 集團以保護用戶資產與永續經營為優先之承諾。

2023 年 8 月 MaiCoin 集團旗下 AMIS 帳聯網路科技，再度通過國際驗證機構英國標準協會（BSI） 審核，獲得 ISO 27001 認證，亦再次完成通過美國會計師協會 (AICPA) 的 SOC 2 安全性稽核，AMIS 帳聯網路科技創立至今， 主要專注於區塊鏈技術應用與數位資產託管解決方案，並致力提供 MaiCoin 數位資產買賣平台與 MAX 數位資產交易所最高規格與安全的數位資產託管服務。ISO 27001 是一項國際認可的資訊安全管理標準， 該標準旨在確保組織適當管理和保護資訊資產，以確保機密性、 完整性和可用性。而 SOC 2 是國際金融與資訊服務業者證明服務合規和安全性的行業標準， 著重於組織運作合規及風險管理與控制。 國際上許多代表性的數位資產，如 Cybavo、Crypto.com、Kraken 等，均有通過 ISO 27001 驗證與 SOC 2 安全性稽核。

有別於其他交易所僅仰賴外部錢包託管的資安機制，MaiCoin 集團投入大量資源，由 AMIS 團隊建立了一個可持續優化的資訊安全管理系統， 以確保業務與客戶資料能夠得到適當的保護，包含： 制定資安制度與流程、定期進行系統資產與人員盤點和管理、 定期進行風險評估、定期進行資安意識教育訓練、建立/導入/ 維護資安防護機制、 定期委由第三方進行滲透測試與定期進行內部稽核等，提供 MaiCoin 集團旗下 MaiCoin 數位資產買賣平台、MAX 數位資產交易所與 Qubic NFT 技術整合服務等品牌，最嚴謹且高規格的資安管理標準。MaiCo in 集團創辦人暨執行長劉世偉：「本次審核時間長達 5 個月，標準也比過去更加嚴格， 但我們認為提供用戶與國際業者同等級的安全性是所有服務的基礎， 通過資安驗證是我們確保客戶資訊安全承諾的一部分， 也是客戶對我們的期望，未來 AMIS 團隊將持續打造安全的數位資產託管環境，提供客戶安全、 安心與可信任的服務。」