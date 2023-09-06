睽違六年！德國館重磅回歸國際半導體展!頂尖德國產品提升生產效率　邁向永續發展

德國在半導體產業中所扮演的角色日趨重要。隨著晶片巨頭台積電與英特爾相繼決定投資德國，德國企業龍頭博世與英飛凌持續擔任德國半導體產業的重要支柱。然而維繫著一個產業命脈的往往是針對特定用途提供高科技解決方案的中小型規模供應商，其中更有10家的產業隱形冠軍在本屆9月6日至9月8日國際半導體展期間加入德國館。這是自2017年以來博智顧問有限公司（德國經濟辦事處服務執行單位）首次攜手德國矽谷協會(Silicon Saxony e.V.) 與荷蘭在台辦事處舉辦德國館，位於南港展覽館一館四樓 (L1006) 的德國-荷蘭館將該館規模提升至另一水平，總占地面積來到90平方米。

德國經濟辦事處林百科處長表示:「很開心時隔多年我們又再度重回國際半導體展。」他接著說道:「今年國際半導體展以贏得未來賽局致勝關鍵―創新與永續『Inspire Innovation. Empower Sustainability』為主軸，而這也是德國企業發展宗旨，使其在永續製造的同時，也維持產品的高品質而聞名全球。」

2023國際半導體展的德國館展示了廣泛的產品與服務，包含應用於奈米科技的相關零組件與系統、工業應用方面的專業清潔材料以及適用於非標準基材與處理需求的全自動化處理系統。除此之外，電氣與電子領域的最新金屬接合解決方案、常壓等離子系統、UV殺菌、UV固化和UV消毒等科技都可於本屆德國館中找到。德國參展商們不只為客戶工廠給予設計、建造、擴建和現代化等方面的協助，也為智慧財產保護與管理提供高品質的服務，以及介紹德國和歐洲半導體產業心臟地帶，位於東德的薩克森邦的相關投資機會。

林百科處長繼續談到:「在我們德國館所展出的廣泛產品和服務類型中，完全顯現德國半導體產業的多元定位。」他接著說:「我們的展商們已經準備好分享他們的專業，幫助台灣企業在邁向台灣半導體成功故事的下個篇章的同時，也能以更永續的方式經營。」

除了各家展商都會展出他們最新的產品與服務外，9月7日下午2點至4點也會有8家優秀德商精彩的主題互動發表，內容涵蓋等離子在半導體製造的應用、如何利用高性能紫外線水消毒來最大化生產效率，以及科學技術如何讓微電子產業製程更永續發展。投資專家也將詳細說明為什麼德國矽谷協會(Silicon Saxony e.V.)為外國企業的最佳合作夥伴。

超過90平方米，本屆德國館的10家參展商如下: attocube systems AG、德勒斯登市、DEAXO GmbH、Dennemeyer 集團、intelligent fluids GmbH、mechatronic systemtechnik gmbh、德商奈米懷德有限公司、Plasmatreat GmbH、薩克森邦貿易與投資署以及uv-technik Speziallampen GmbH。

德國館歡樂時光(地點位於南港展覽館一館四樓L1006德經處服務攤位):

德國經濟辦事處誠摯邀請各位貴賓參加德國館傳統活動「歡樂時光」，該活動將於展覽期間的下午三點舉行。除此之外，9月7日星期四下午2點至4點在德經處攤位上還會有精彩的展商主題互動分享，屆時將免費提供德國經典飲品與小食，包括德國洛斯巴赫機能氣泡水（Rosbacher）、Miele咖啡機（KE嘉儀企業贊助）、另每日限量提供德國精選葡萄酒（德醲贊助）、BEMBEL WITH CARE蘋果酒(樂聿國際贊助) 和艾丁格小麥啤酒(美樂啤酒贊助)。展會期間所有產品也將會有特別優惠，敬邀各位展商和買家前來德國館共飲同歡。

德國經濟辦事處提供