健康城市新北6連霸！蟬聯全國健康促進特優縣市　獲獎學校特色多

新北市連續6年榮獲「地方政府辦理學校健康促進」 特優縣市，是全國唯一獲6連霸殊榮的縣市；其中雲海國小、 上林國小、厚德國小、長安國小、橫山國小、昌福國小、三重高中等 20校，為榮獲健康促進各議題推動之績優學校， 共同展現新北長期推動學校健康促進政策卓越成效。

今(6)日教育局、衛生局及績優學校於市政會議獻獎， 侯友宜市長肯定相關單位的努力，表示「健康」 是新北市教育施政的主軸，扎根學童培養健康觀念與習慣， 積極推動相關健促方案，是長期持續努力的市政重心。

榮獲口腔保健特優學校的雲海國小，因位處偏鄉， 善用衛生局口腔專車、結合牙醫師公會到校進行牙齒檢查、 齲齒填補與塗氟、窩溝封填等服務，並主動出擊至社區商店、協會、 村里辦公室等建立合作網絡，還運用學校臉書、季刊及LINE群組 溫馨連線，用心經營家長關係，讓口腔衛教宣導推廣以學校為根， 深入家庭、走進社區，有效降低孩子的齲齒率、提高窩溝封填率， 達成齲齒就醫矯治率100%。

在健康促進議題競賽，三重高中連續3年榮獲校園菸檳危害防制教育 推廣計畫績優成果特優!不僅將菸檳防制議題融入英文、化學、 生活科技等各種學科課程，還同時推動進修部、 幼兒園等無菸家庭親子學習，深入家庭與社區， 落實菸檳防制教育全齡化推展。

而在全民健保永續經營創意影片，榮獲特優的昌福國小，以「 醫觸即發」桌遊為發想， 讓昌福特派員以影片紀錄師生在推動全民健保的過程與努力，包括「 珍惜健保聰明就醫－5知道8行動」 內涵及學習全民健保的成果展現。6年級王彥捷同學表示， 參與拍攝的過程中，除了學到珍惜健保的行為外，同時學習了拍攝、 剪接、上字幕等，寓教於樂，成果更是值得向同學分享。

此外，榮獲口腔保健全國優等學校的上林國小表示， 給孩子一口健康的牙齒，是一輩子最珍貴的禮物。3年級學生家長吳 易翰分享，感謝校方用心關懷孩子健康， 回家和爸媽分享口腔保健常識，睡前一起刷牙，親子互動樂趣多， 上林用心、家長安心！

視力保健榮獲全國優等的厚德國小，透過教室試裝黃光燈管、 五感體驗學習校園、零時體育多元吸睛戶外活動、3C公約、 動態作業、多元管道宣導護眼方案等， 並設立獎勵機制來推動積極護眼。5年3班許書豪同學說， 很開心在全校集會上台接受校長頒發視力保健優良豹眼獎， 我一定要繼續愛護眼睛，期待6年級畢業時獲得鷹眼獎的肯定。

健康體位榮獲全國優等的長安國小，以「健康」為核心概念， 培養孩子的運動習慣、建立正確飲食觀念， 並以多元運動社團及寒暑假的健康自主規劃管理表， 讓親師生從生活中養成健康習慣。5年級家長謝妮晏表示， 學校健康促進活動多元豐富，融入孩子的生活日常， 在暑假也能自主規劃運動，做好飲食自我管理。 同樣獲得健康體位全國優等的橫山國小， 則是透過教師自主研發及設計健康促進校本課程， 並邀請家長及志工夥伴，透過合作行動， 讓效益拓展至家庭及社區環境。

教育局強調，透過教育局與衛生局協力合作， 積極安排視力與口腔巡迴專車到偏鄉學校， 或是由當地衛生所加開門診協助，每年投注超過2,000萬經費與 資源挹注，服務超過5萬名學童，全國受益人數最高!有效降低裸視 視力不良率0.56%、齲齒率下降3.54%、體位適中率提高0 .76%推動策略得宜!未來將持續跨局處資源整合， 共同落實學校健康促進，協助各級學校帶動所有學童， 奠定健康好基礎，儲備學習競爭力，打造活力新北市。