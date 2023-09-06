Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

集保結算所「境內基金集中清算平台」　今年底加入投信之基金規模市佔將逾5成

By 台灣英文新聞
2023/09/06 17:10
集保結算所「境內基金集中清算平台」今年底加入投信之基金規模市佔將逾5成。(集保提供)

集保結算所「境內基金集中清算平台」今年底加入投信之基金規模市佔將逾5成。(集保提供)

集保結算所扮演基金生態系之樞紐，自今(2023)年6月底推出「境內基金集中清算平台」，目前已有群益、富蘭克林華美、國泰及富邦等4家投信，第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐證券等4家銷售機構，以及6家保管銀行正式使用該平台服務，除讓投信、銷售機構及保管銀行間眾多資訊流及金流得以自動化處理，有效提升市場整體款項收付效率外，更可降低投信及銷售機構之作業成本，有效提升國內基金市場之整體競爭力。

「境內基金集中清算平台」上線迄今，已有18家投信與集保結算所完成簽約，各家投信刻正積極修訂其基金信託契約，並洽其銷售機構辦理證券投資信託基金銷售契約之修正。除已上線的4家投信外，包括安聯、元大、野村、聯博、第一金、統一、兆豐、中國信託、凱基、路博邁及大華銀等11家投信業者，規劃於今年底陸續上線，合計基金規模市佔將逾五成，共同推升基金市場之轉型升級。

集保結算所總經理陳德鄉表示，集保結算所在金管會政策指導與基金市場相關公會的大力支持下，逐步擘建標準化與數位化的基金集中清算機制。投信事業只要在今年底前與集保結算所完成簽約並上線使用「境內基金集中清算平台」，即可向金管會申請符合「鼓勵投信躍進計畫」中「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」之認可，同時，亦可享有集保結算所提供今、明兩年免費使用集中清算服務之「早鳥優惠」。

為期共同促進國內基金生態系整體發展，集保結算所提供市場回饋，並持續精進平台服務內容，敬邀基金相關業者踴躍加入，共享平台綜效。

更新時間 : 2023-09-06 22:45 GMT+08:00

最受歡迎

日本南方熱帶低氣壓恐成颱風「鴛鴦」 預計7日至8日接近關東地方
日本南方熱帶低氣壓恐成颱風「鴛鴦」 預計7日至8日接近關東地方
【各地災情】颱風海葵帶來豪大雨 台灣中央災害應變中心4日上午統計: 全國災情1429件78傷
【各地災情】颱風海葵帶來豪大雨 台灣中央災害應變中心4日上午統計: 全國災情1429件78傷
台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？
台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
【颱風海葵陸警】9/3週日台灣花蓮、台東、台南、高雄、屏東、嘉義縣市停班課 澎湖、雲林下午停班停課
【颱風海葵陸警】9/3週日台灣花蓮、台東、台南、高雄、屏東、嘉義縣市停班課 澎湖、雲林下午停班停課
【更新】「海葵」清晨2度登陸後減弱為輕颱　最快4日下午台灣本島脫離暴風圈
【更新】「海葵」清晨2度登陸後減弱為輕颱　最快4日下午台灣本島脫離暴風圈
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
【你問太多了】號稱中國版ChatGPT 「文心一言」言不由衷 百度AI夢挑戰重重
【你問太多了】號稱中國版ChatGPT 「文心一言」言不由衷 百度AI夢挑戰重重
台灣數位部《資安法》修法聚焦三重點 「數據公益運作指引」草案九月中公告
台灣數位部《資安法》修法聚焦三重點 「數據公益運作指引」草案九月中公告
2023台灣國慶主視覺出爐 日本「翡翠騎士」獲邀國慶大典演出
2023台灣國慶主視覺出爐 日本「翡翠騎士」獲邀國慶大典演出