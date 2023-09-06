集保結算所「境內基金集中清算平台」　今年底加入投信之基金規模市佔將逾5成

集保結算所扮演基金生態系之樞紐，自今(2023)年6月底推出「境內基金集中清算平台」，目前已有群益、富蘭克林華美、國泰及富邦等4家投信，第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐證券等4家銷售機構，以及6家保管銀行正式使用該平台服務，除讓投信、銷售機構及保管銀行間眾多資訊流及金流得以自動化處理，有效提升市場整體款項收付效率外，更可降低投信及銷售機構之作業成本，有效提升國內基金市場之整體競爭力。

「境內基金集中清算平台」上線迄今，已有18家投信與集保結算所完成簽約，各家投信刻正積極修訂其基金信託契約，並洽其銷售機構辦理證券投資信託基金銷售契約之修正。除已上線的4家投信外，包括安聯、元大、野村、聯博、第一金、統一、兆豐、中國信託、凱基、路博邁及大華銀等11家投信業者，規劃於今年底陸續上線，合計基金規模市佔將逾五成，共同推升基金市場之轉型升級。

集保結算所總經理陳德鄉表示，集保結算所在金管會政策指導與基金市場相關公會的大力支持下，逐步擘建標準化與數位化的基金集中清算機制。投信事業只要在今年底前與集保結算所完成簽約並上線使用「境內基金集中清算平台」，即可向金管會申請符合「鼓勵投信躍進計畫」中「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」之認可，同時，亦可享有集保結算所提供今、明兩年免費使用集中清算服務之「早鳥優惠」。

為期共同促進國內基金生態系整體發展，集保結算所提供市場回饋，並持續精進平台服務內容，敬邀基金相關業者踴躍加入，共享平台綜效。