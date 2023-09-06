Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

台灣土地銀行表揚150名模範行員　致力提供客戶暖心服務

By 台灣英文新聞
2023/09/06 17:07
模範行員得獎照片。（土地銀行提供）

模範行員得獎照片。（土地銀行提供）

土地銀行於今年6月啟動模範行員票選活動，透過客戶與行員投票，選出150名模範行員，藉此勉勵行員從客戶角度出發，提供客戶更暖心的服務。

土地銀行日前推動模範行員票選活動，以客戶立場及員工角度在國內各分行票選出乙名模範行員，希望透過該活動激勵所有行員提升服務品質。土地銀行指出，每一名模範行員皆從各分行優秀行員脫穎而出，個個都為客戶展現暖心服務、高效業務處理及優秀的團隊合作精神，其模範行員頭銜可謂實至名歸。

土地銀行謝董事長娟娟近年為提供行員多元化訓練以精進客戶服務，在人力策略以「人才暢通」與「培養接班人」為重點，不僅拔擢年輕優秀人才到重要部門發揮所長，同時也培養接班梯隊，落實輪調機制，讓銀行人才不斷層、業務傳承不中斷，並運用專業訓練課程提升銀行人才核心價值與服務品質。

此外，土地銀行在普惠金融上更致力建構完善的金融友善環境，目前各分行皆設置「無障礙服務櫃檯」與「符合輪椅族使用之ATM」，並規劃逐步增設「視障語音ATM」提供視訊手語翻譯人員服務，讓不同族群客戶感受到土地銀行最溫馨的金融服務。

在長年耕耘下，土地銀行榮獲行政院國家永續發展委員會「企業類國家永續發展獎」及連續五年榮獲金管會「金融服務業公平待客原則評核績優銀行」等重要獎項，未來土地銀行將秉持核心價值持續落實企業社會責任，對環境、社會及經濟正向發展扮演更積極的角色。

更新時間 : 2023-09-06 22:45 GMT+08:00

最受歡迎

日本南方熱帶低氣壓恐成颱風「鴛鴦」 預計7日至8日接近關東地方
日本南方熱帶低氣壓恐成颱風「鴛鴦」 預計7日至8日接近關東地方
【各地災情】颱風海葵帶來豪大雨 台灣中央災害應變中心4日上午統計: 全國災情1429件78傷
【各地災情】颱風海葵帶來豪大雨 台灣中央災害應變中心4日上午統計: 全國災情1429件78傷
台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？
台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
【颱風海葵陸警】9/3週日台灣花蓮、台東、台南、高雄、屏東、嘉義縣市停班課 澎湖、雲林下午停班停課
【颱風海葵陸警】9/3週日台灣花蓮、台東、台南、高雄、屏東、嘉義縣市停班課 澎湖、雲林下午停班停課
【更新】「海葵」清晨2度登陸後減弱為輕颱　最快4日下午台灣本島脫離暴風圈
【更新】「海葵」清晨2度登陸後減弱為輕颱　最快4日下午台灣本島脫離暴風圈
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
【你問太多了】號稱中國版ChatGPT 「文心一言」言不由衷 百度AI夢挑戰重重
【你問太多了】號稱中國版ChatGPT 「文心一言」言不由衷 百度AI夢挑戰重重
台灣數位部《資安法》修法聚焦三重點 「數據公益運作指引」草案九月中公告
台灣數位部《資安法》修法聚焦三重點 「數據公益運作指引」草案九月中公告
2023台灣國慶主視覺出爐 日本「翡翠騎士」獲邀國慶大典演出
2023台灣國慶主視覺出爐 日本「翡翠騎士」獲邀國慶大典演出