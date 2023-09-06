台灣土地銀行表揚150名模範行員　致力提供客戶暖心服務

土地銀行於今年6月啟動模範行員票選活動，透過客戶與行員投票，選出150名模範行員，藉此勉勵行員從客戶角度出發，提供客戶更暖心的服務。

土地銀行日前推動模範行員票選活動，以客戶立場及員工角度在國內各分行票選出乙名模範行員，希望透過該活動激勵所有行員提升服務品質。土地銀行指出，每一名模範行員皆從各分行優秀行員脫穎而出，個個都為客戶展現暖心服務、高效業務處理及優秀的團隊合作精神，其模範行員頭銜可謂實至名歸。

土地銀行謝董事長娟娟近年為提供行員多元化訓練以精進客戶服務，在人力策略以「人才暢通」與「培養接班人」為重點，不僅拔擢年輕優秀人才到重要部門發揮所長，同時也培養接班梯隊，落實輪調機制，讓銀行人才不斷層、業務傳承不中斷，並運用專業訓練課程提升銀行人才核心價值與服務品質。

此外，土地銀行在普惠金融上更致力建構完善的金融友善環境，目前各分行皆設置「無障礙服務櫃檯」與「符合輪椅族使用之ATM」，並規劃逐步增設「視障語音ATM」提供視訊手語翻譯人員服務，讓不同族群客戶感受到土地銀行最溫馨的金融服務。

在長年耕耘下，土地銀行榮獲行政院國家永續發展委員會「企業類國家永續發展獎」及連續五年榮獲金管會「金融服務業公平待客原則評核績優銀行」等重要獎項，未來土地銀行將秉持核心價值持續落實企業社會責任，對環境、社會及經濟正向發展扮演更積極的角色。

