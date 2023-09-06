性平CEO企鵝為皮皮獅拿衛生棉　新竹縣率團參訪新北性平友善廁所

「當獅子遇見企鵝會發生什麼有趣的事？」 新竹縣政府社會處帶著新竹縣吉祥物皮皮獅，也是該縣的「 性平大師（獅）」專程北上參訪新北市性平推動成果， 與新北市性平CEO企鵝暖爸， 在市民廣場地下一樓參觀性平友善廁所，在企鵝暖爸的引導下，從「 見紅就發」生理用品發送機取出衛生棉時，皮皮獅說：「 這真是太神奇了」。

新北市以打造性平好生活為目標，各局處全力推動， 歷年來在中央的性平業務評比中，皆取得全國第一的佳績， 尤其近年推動性別友善廁所、性別性平基地等更獲好評。 新竹縣政府在參議詹秀連、社會處長陳欣怡的帶領下， 於6日上午專程率相關局處、 婦女中心及新住民家庭服務中心北上觀摩、交流。

新北市副秘書長龔雅雯表示， 侯友宜市長為落實聯合國SDGs目標之一「實現性別平等」， 讓城市永續發展，跨局處推動許多促進不同性別權益的政策， 希望讓市民不論性別都能在友善的社會氛圍下，擁有相同、 平等的機會參與公共事務， 因此新北不論是在政策的引導或公共空間的設計， 都蘊含性別平權的豐富性和包容度。

新北市秘書處技正王江倫帶領新竹縣參訪團一一導覽介紹性平友善廁 所，新竹縣政府參議詹秀連表示，參觀後非常感動， 整體設計不僅包含性別、親子、身障者的使用， 連萬一有裝設人工肛門的市民朋友，在清理完後， 還可以在馬桶旁邊就能洗手。尤其圓弧形高低不一的洗手台設計， 方便大人小孩使用，幾乎是全齡的通用設計。

新竹縣社會處長陳欣怡表示，新竹縣近年來因科技產業急遽成長， 與桃園、台中併列為三大發展都會區， 民眾對於生活品質的要求也提升，希望透過此次的觀摩交流， 讓性別平等的觀念和作為融入施政裡，使民眾都能擁有性平好生活。