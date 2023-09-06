印度總統偷改國名？G20峰會晚宴邀請函以Bharat取代India

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）G20峰會即將於9日、10日於印度新德里舉行，但在晚宴邀請函中，印度總統卻署名「巴拉特總統（The President of Bharat）」，而非印度總統（The President of India），印度總理也在同一天使用了Bharat，此舉遭到反對黨批評。

「Bharat」為梵語，源自於梵文書寫而成的古代印度史詩「摩訶婆羅多」，字面意思為「承載／攜帶」，實際意思為「尋找光明／知識的人」；而India一詞則是在被英國殖民後被命名的，因此有著殖民色彩。

印度總理莫迪所領導的印度人民黨（BJP）一直以來都在推動更改國名，甚至曾有國會議員向最高法院提起訴訟，但法官並不願捲入這場紛爭，認為印度憲法中已明文寫出「印度（India），即為巴拉特（Bharat），是一個聯邦」，在印度人日常生活中也都可以互換使用。

印度執政黨認為，「印度」一詞象徵著殖民奴隸制，認為現在應開始「去殖民化」，憲法也應將印度一詞刪除。

中央社報導，莫迪去年9月把新德里地標「印度門」前方的「國王大道」（Rajpath）更名為「責任大道」，「國王大道」中的國王為英王喬治5世。

莫迪在日前也刪除了印度海軍軍旗上，帶有殖民意義的「聖喬治十字」，放大印度海軍軍徽。

而印度在野黨認為，印度是屬於13億5000萬人口的，不應私自更改，也斥責莫迪是在試圖扭曲歷史即分裂印度。