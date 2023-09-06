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中央大小眼？台北社區營造案多年僅1案補助　文化部回應

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/06 17:29
文化部今（6）日回應立委王鴻薇控台北市過去6年社區營造補助只獲補助一件。(圖擷取自王鴻薇Facebook)

文化部今（6）日回應立委王鴻薇控台北市過去6年社區營造補助只獲補助一件。(圖擷取自王鴻薇Facebook)

（台灣英文新聞／藝文組　綜合報導）立委王鴻薇控中央大小眼，台北市過去6年社區營造補助只獲文化部補助一件，文化部今（6）日回應。

針對媒體報導，立法委員王鴻薇召開記者會指出，有關社區營造補助，台北市從105年到111年，只申請到文化部唯一一件補助案。文化部透過新聞稿回應，台北市政府自107年後，就沒有再提出社造案申請，「沒有申請哪來補助？」，這是補助案最基本的邏輯。

文化部強調，中央補助不分黨派、不分南北，尤其文化更不應該以政治污染。

文化部表示，社區營造補助計畫除縣市政府提案外，亦有提供「補充縣市政府關照不足」的民間自行提案申請管道。經統計，台北市政府雖自107年起未再提報縣市層級社造計畫，但台北市民間社造力量活躍，因此，文化部自105至111年補助台北市民間及青年提案，累計達159案，共約2786萬餘元。

文化部表示，如近期攸關各縣市文化資產保存及維護的「歷史與文化資產維護發展計畫（第五期）」補助案，各縣市申請數共433件申請案，首批核定總數達357案，核定總經費59億8,873萬元，文化部補助36億9,204萬元。其中，台北市申請14案，獲核定補助13案，核定補助金額達1.62億，核定補助比例高達87%（核定補助經費/申請補助經費），充分顯見中央補助不分黨派、南北。
王鴻薇
台北市
社區營造
文化部

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