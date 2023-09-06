中秋送禮首選 大苑子X國立故宮博物院 限量禮盒「貴妃紅顏荔枝玫瑰蝴蝶酥」

大苑子9 月中秋佳節時分，與國立故宮博物院聯名的禮盒和HPP果汁及祇作茶等中秋獻禮都在門市及大苑子APP上熱銷開賣中。另外全新銀耳飲品「荔枝蜜朵朵」也於8/28在全門市美荔上市。

大苑子ｘ國立故宮博物院禮盒聯名鉅獻，復刻超人氣手搖飲風味！「貴妃紅顏荔枝玫瑰蝴蝶酥」限量販售中！

大苑子不僅是手搖鮮果飲的專家，今年鉅獻與國立故宮博物院聯名，推出限量禮盒「貴妃紅顏荔枝玫瑰蝴蝶酥(奶蛋素)」。禮盒設計以Q版古裝唐朝仕女為主軸，搭配沉穩紅色的當季時令荔枝水果，整體設計氛圍精緻喜氣，非常適合節慶送禮。在品嚐口味上，則是完美地復刻超人氣飲品「荔枝玫瑰」風味，蝴蝶酥餅乾的金黃色澤、層疊酥脆口感，每一片都是無法抵抗的味蕾饗宴。今年中秋與貴妃同享最迷人的獨享滋味；用大苑子跟國立故宮博物院聯名禮盒，把祝福傳遞親朋好友吧！（每盒禮盒皆附精美提袋）

每盒售價現在祭出優惠一盒379元(原價399元)；全台大苑子門市皆有販售(部分門市為預購制)；或下載大苑子APP到「首頁」點選「行動商城」進行預購，並選擇離您最近的門市領取禮盒；亦可上大苑子官網(最新消息)填線上預購表單，將有專人與您連繫。以官網進行預購的朋友，單次訂購超過36盒，再加碼享9折折扣及免運宅配到府(限常溫及台灣本島)。

大苑子APP商城9/04起限量販售預購「登陸月球の美味傳說」商品券

大苑子是水果的專家也支持台灣優良農作世代傳承，致力在鮮果上創造無限的可能和變化，自9/04(一)至9/10(日)只於大苑子APP商城，限量販售預購「登陸月球の美味傳說」商品券，4款套裝預購組合，有以HPP冷⾼壓技術保留最天然的風味與營養的HPP果汁及祇作茶等經典傳說的產品，中秋節一起登陸月球來開趴。

首先，對HPP果汁狂熱者首推！【玉兔小綜合】組，經典口味一次包，再也沒有選擇障礙的困擾，經HPP冷高壓滅菌，非果醬調製，非濃縮還原，好喝就像現搾，內含有2瓶六顆柳丁汁 250ml、2瓶芭樂檸檬在一起 250ml、2瓶旺來芭樂在一起 250ml、2瓶翡翠檸檬在一起 250ml並附贈「台產滋味保冷袋」1個。

另外，主打來自獲獎無數，連續三年獲得法國茶葉大賽金獎、歐洲世界品質評鑑大賽二金一銀及日本世界綠茶評比雙項《最高金賞》的台灣百年華剛茶業監製，秉持用台灣最好的茶，做最好喝的「祇作茶 梨山紅烏龍」冷泡茶的【嫦娥仙境組】，內含有2瓶祇作茶 梨山紅烏龍 850ml、2瓶翡翠檸檬在一起250ml，並附贈首次登場的全新造型「鮮搾就對味保冷袋」1個。「祇作茶 梨山紅烏龍」冷泡茶，嚴選自高海拔經初融雪水灌溉的梨山茶葉，手工採摘歷經黃金48小時的中重發酵和中烘焙，經SGS檢驗無添加、無香精、無農藥殘留，並經HPP冷高壓滅菌製成，茶湯呈現明亮澄紅的琥珀色，散發出獨特而自然的蜜果香氣，入口果韻甘甜、圓滑厚實、回味甘醇，層次豐富讓人留戀回味。

再來推薦百年仙草可生津止渴、清涼退火的【后羿退火組】，內含有2瓶百年仙草的仙草甘茶960ml、2瓶翡翠檸檬在一起250ml，附贈「鮮搾就對味保冷袋」1個；百年仙草甘茶選自員林在地百年品牌、仙草為友善耕作，輪作、間作綠肥、休耕土壤管理維護並增進地力，保護水土資源種植出的優質仙草，循百年工法獨門熬煉而成台式經典滋味，含豐富膠質與獨特香氣，每一口都傳承百年滋味。

最後推薦集大成的【月宮開趴組】，喜歡HPP果汁和祇作茶及百年仙草甘茶的朋友，不能錯過內含有2瓶百年仙草的仙草甘茶960ml、2瓶祇作茶 梨山紅烏龍850ml、2瓶旺來芭樂在一起850ml、4瓶芭樂檸檬在一起400ml，並附贈「大苑子專屬保冷袋(大) ​」1個。中秋開趴不寂寞，暢飲大苑子飲料，吃飽喝足不煩惱。