台北士林區出現登革熱本土案例 有台南旅遊史

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣登革熱疫情持續延燒，台北今（6）日公布新增2例，本土及境外移入各1例，均居住於士林區，本土案例有台南活動史。

根據台北市衛生局，本土病例為20多歲男性， 8月30日出現發燒、發冷、頭痛、肌肉痠痛等症狀，9月3日就醫後通報採檢，9月6日研判確診，個案於潛伏期間有台南市活動史，4名同住家人皆無症狀。境外移入病例為20多歲女性，9月4日自菲律賓入境，於機場檢疫採檢，9月6日研判確診。

士林區公所已成立區級應變工作小組，發動社區清潔日進行孳生源清除，運用「巡、倒、清、刷」，檢視戶內外是否有堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，以減少病媒蚊孳生。

北市衛生局表示，今年截至9月6日9時，台北市累計38例登革熱病例，境外移入28例，本土病例10例，分佈於5個行政區，含北投區及文山區各3例、中山區2例、大同區及士林區各1例。

衛生局表示，如須至登革熱流行區活動，建議穿著淺色長袖衣褲，使用政府核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、噁心、腹痛等登革熱症狀，請儘速就醫，主動告知旅遊史及接觸史。

全國登革熱疫情方面，以台南疫情最為嚴峻，今年截至9月6日14時，已通報3,803例。



2023年台灣登革熱疫情分布，截至9月6日。（圖／疾管署）