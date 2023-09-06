台南大員皇冠假日酒店六周年慶 九月限定好優惠

台南大員皇冠假日酒店迎接9月27日開業6年，餐飲、住宿推出「66大順」活動，一整個九月都有限定優惠，住宿每房加價6元送2客早餐、餐飲消費滿額1,688元，玩1次紅包抽抽樂，全桌最高同享6折起。9月24日安平LET’S GO健走嘉年華暨胖卡市集，有機會抽中最大獎「總統套房」住宿券，超值優惠就只有9月限定的六周年專案，錯過再等一年。

台南大員皇冠假日酒店定義每年的九月是酒店慶祝生日的月份，今年邁入6周年，推出一年僅此一檔超值優惠「六周年慶住宿方案」，雙人房4,200元起，每房加價6元，加碼送2客自助式早餐，即日起開放訂房，可入住日為2023年9月1日至9月28日，本專案享優悅會積分，每日限量6間，須事先預訂，酒店依房況提供服務，且不適用於豪華日式榻榻米房與套房。「就愛台南 無憂住含早晚餐」一泊二食專案，每房5,660元起，含當日晚餐餐廳3選1∶元素餐廳自助式晚餐 2客或彩豐樓粵式中餐廳指定個人套餐 2客或煉・瓦日本特色餐廳指定個人套餐 2客，加碼再送每房2瓶豐收IPA精釀啤酒，以及翌日自助式早餐2客，每天限量5組，須1天前預訂。「九月暢玩台南 三天兩夜」專案每房7,760元起，須連住2晚，含2日自助式早餐，加碼再送SNOW Gelato雪諾義式冰淇淋券2張，須5天前預訂，且不可取消。以上所有住房專案酒店依實際房況提供，亦不得與其他優惠並用，且不適用於中秋連假或6間以上之團體，須需另加5%營業稅及10%服務費。即刻訂房06-3911858。

2023年九月是台南大員皇冠假日酒店迎接六周年慶祝，三間餐廳同步推出【大員感蟹您】主題料理，2023年9月1日至10月31日期間以各式螃蟹料理，橫行霸道直擊消費者的味蕾，包括: 元素自助餐以「佐渡花蟹、牛角蟹、旭蟹、三點蟹、松葉蟹、軟殼蟹、一口蟹」等，呈現多達27道菜色輪番登場。多國料理包括日式、西式、中式、泰式、韓式等烹煮手法，包括:「泰式酸辣醬蟹」簡單將螃蟹清蒸後，加上酸辣香甜的醬汁，鮮甜又不膩，冰涼吃更過癮。「軟殼蟹捲壽司」薄薄沾附乾粉後再沾上天婦羅濕粉，以低溫炸熟軟殼蟹，再以高溫讓表面呈現金黃色後起鍋，加入小黃瓜、沙拉醬等捲成壽司，酥脆軟殼蟹在口中爆開，令人驚豔。「螃蟹海鮮粥」以虱目魚湯底，加入螃蟹、鮮蚵、鮮蝦等，屬於豪華版的台式飯湯，豐富的海鮮料與粒粒分明的飯，讓人忍不住一口接一口。「啤酒屋辣炒蟹鉗」顧名思義就是一道下酒菜，以主廚獨家秘製的辣醬炒至入味，香辣的蟹鉗，搭配清涼的極致鮮榨台灣生啤酒，讓人吮指回味，香辣過癮。「螃蟹薏米海鮮飯」類似西班牙燉飯的做法，將生米煮成熟飯，加入薏仁、薑黃、番茄增香，以及各式香料，使米飯呈現淡淡金黃色，50分鐘的燉煮，散發出它獨特的風味。「奶油螃蟹」 洋蔥、蒜頭、奶油與螃蟹一起包裹起來蒸煮，讓蒜香奶油悶煮入味，奶味特別香濃，鮮香味在口腔交織縈迴。煉·瓦日式餐廳則是匯集了帝王蟹、松葉蟹、軟殼蟹與花蟹，推出「日式秋蟹套餐」，一份套餐裡就能品嘗不同蟹的鮮滋味。由煉瓦郭曉芸副主廚以精緻細膩手法製作，每道菜端上桌都像一幅畫，送入口又是滿滿的鮮滋味，一場視覺與味覺的全新火花。從前菜的蟹膏豆腐高湯凍、松葉蟹腿旬彩刺身、帝王蟹腳柚子胡椒煮、酥炸軟殼蟹天婦羅、鹽燒西班牙伊比利松阪豬、花蟹栗子炊飯、松葉蟹肉味增湯等，最後以季節水果、甜點為整個套餐畫下完美的句點。彩豐樓則是重現經典粵菜「龍蝦泡飯」，選用肉質扎實1斤左右的波士頓活龍蝦。成就一鍋「龍蝦泡飯」的靈魂是湯底，將龍蝦頭、蝦頭先烤再炒，再加入雞高湯烹煮，呈現紅中帶蟹黃色澤的湯底，採桌邊烹煮服務，濃郁的湯底中分別加入波士頓龍蝦、蛤蜊、劍蝦、透抽、蔬菜等配料，一鍋滿滿甘甜海味，緊接著最令人震撼的則是將剛炸好金黃色的美濃脆米粒，倒入湯內的瞬間，嗶啵作響，宛如米粒在跳舞般，充滿視覺與聽覺震撼效果。香濃龍蝦金湯與澎湃海鮮同煮，滾燙上桌，入口蝦肉彈、濃湯滑、炸米脆！三個餐廳一系列的精采詮釋美蟹，令饕客魂牽夢縈的千滋百味，一年一度的周年慶活動「大員感蟹您」主題料理，千萬別錯過！

一整個九月都是酒店周年慶，凡各餐廳單筆消費滿1,688元，即可玩1次「紅包抽抽樂」活動，有機會抽中最高6折優惠，1人抽中全桌同享優惠折扣，需另加原餐價10%服務費，恕不與其他優惠合併使用。心動不如馬上行動，大啖蟹料理，還能讓您省荷包。彩豐樓中餐廳同步推出「一週一特色菜」享優惠加價購，9/1-9/10期間可加點「蜜椒德國豬手(原價480元) 」，9/11-9/17期間可加點「五彩小籠包(原價420元) 」，9/18-9/24期間可加點「沙窩玫瑰油雞(原價380元) 」，9/25-9/30期間可加點「清蒸鮮魚(原價600元) 」。