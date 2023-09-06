晶英國際行館 「Diptyque柔香綻放」 主題住房專案

暑假接近尾聲，國旅出遊熱潮不減，晶英國際行館九月與巴黎藝術香氛品牌Diptyque攜手合作推出秋季主題住房專案-「Diptyque柔香綻放」，限量20房，專案搭配「Diptyque櫻花香氛蠟燭、聖日爾曼大道34號香氛筆記本、香氛陶瓷片以及品牌限定的帆布束口袋」，產品市值2,600元，雙人平日入住18坪御典(含)以上房型，專案期間自9月12日至10月底，每房8,599元起。同以藝術為核心的永添藝術．金馬賓館當代美術館ALIEN Art Centre，也與Diptyque跨界合作, 自9月12日至9月24日，於2樓展出移師自今年年初在巴黎僅針對獨家賓客開放展出的Diptyque大千之境，透過五款由香氣建構的嗅覺風景，踏上精神上的旅行，探索世界上五個神秘且鮮為人知的目的地，展覽將帶領觀眾更身歷其境，實踐沉浸式的感官體驗。

Diptyque柔香綻放 主題住房專案

專案限定商品 限量20房 9/12起開放預訂

開業以來屢獲國際服務與設計獎項肯定，以藝術精品飯店形象廣受旅客喜愛，向來也是眾多精品品牌指定合作飯店，本次首度攜手Diptyque，以藝術為共鳴，推出「Diptyque柔香綻放」主題專案，專案包括價值2600元的品牌限定產品，分別是Diptyque櫻花香氛蠟燭(190g)、聖日爾曼大道34號香氛筆記本以及Diptyque帆布束口袋。自9月12日起，官網全住房專案皆享有每房加碼贈送市值200元的香氛陶瓷片一片(數量有限，贈完即止)。

9/12-9/24永添藝術．金馬賓館當代美術館 二周期間限定

Diptyque大千之境香氛展 全台獨家展出

Diptyque誕生於1960年代的巴黎聖日爾曼，一股繁盛的藝術氛圍中，為個人和居家打造故事般的夢幻香調。這一季全新創作「大千之境」為首款蠟燭誕生六十年後，品牌在藝術與香氛領域的全新突破。台灣的品牌方在歷經半年尋覓出眾的展覽場地，特別挑選合作了同樣富含藝術背景、位於高雄的永添藝術．金馬賓館當代美術館ALIEN Art Centre；本次，Diptyque更將今年年初在巴黎僅針對獨家賓客展出的Diptyque大千之境移師台灣！品牌首套可補充式香氛蠟燭系列「Diptyque 大千之境」，共包含五款作品，「Nymphées Merveilles仙女奇觀」、「La ForêtRêve夢幻森林」、「Temple des Mousses神社凝香」、「La Valléedu Temps時間幽谷」以及「Terres Blondes精金地帶」，這些精品擺件是由設計師Cristina Celestino為Diptyque量身定製，燭杯製作採用精湛的壓製玻璃工藝，玻璃裝飾品味與自然線條風格令人嘆為觀止。五款香氛背後設計概念，搭載著不同國家、城市的文化背景，兼具美觀度、工藝技術與環保理念的「Diptyque大千之境」，成功將魅力自然與經典文化完美地結合。9月12日至9月24日展出於金馬美術館的2樓，展區主要劃分為五個區域，一個區域代表一款「Diptyque大千之境」系列的香氛蠟燭，藉由展覽的呈現，將用視覺與嗅覺，共同精彩演繹出一系列超凡神秘且鮮為人知的目的地。