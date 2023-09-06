大倉久和大飯店歐風館自助餐廳新菜上市

地中海沿岸從氣候、地質上的相似性，地中海沿岸地區的國家，在歷史與文化上都有所關聯，加上港口、貿易與豐富的海鮮漁獲，這裡的美食更是不計其數。大倉久和大飯店歐風館自助餐廳，自9月1日至10月31日特別規劃「Mediterranean travelogue｜地中海紀行」料理主題，由行政主廚山本克哉以自身環旅地中海多國為靈感，推出多款地中海風味料理，像是西班牙海鮮燉飯、鮮蝦北非小米、摩洛哥風味爐烤里肌…等多款料理，讓饕客透過美饌就能環遊地中海。

從古至今，地中海沿岸一直是重要的文明起源地，沿岸鄰近囊括了歐洲、亞洲和非洲三大洲交界。地質學上研究地中海是最古老的海之一，隨著板塊變遷成為了地球上最大的陸間海，風浪小、海岸線曲折、島嶼眾多，擁有許多天然港口，因此地中海從古代開始海上貿易十分繁盛，造就出古埃及、古希臘與羅馬帝國的發展；豐富的海鮮漁產，也造就出地中海沿岸一帶與海息息相關的特色飲食文化。

精研法式料理四十餘年、來自東京La Belle Epoque的歐風館自助餐廳行政主廚山本克哉（Yamamoto Katsuya），山本主廚一直希望以細膩的烹調手法，把法式料理強調對每道菜的細緻處理和藝術性的呈現，融合創意、美學和傳統，讓每一位賓客品嚐到多元烹飪技法的美饌，除了味覺更是視覺的饗宴。本次山本主廚以其自身於地中海旅遊與品味美食的遊歷，作為本次菜單的靈感泉源，發想了這次9-10月菜單，以「地中海紀行」為主題，讓賓客在品嚐料理的同時，就像是乘著美食漫遊一趟地中海。

前菜沙拉設計了「鮮蝦北非小米」，北非小米又稱作Couscous 庫斯庫斯，是北非國家的主食之一，在摩洛哥、法國、中東十分常見，口感介於米與麵之間，吃起來如沙拉般清爽，卻帶有豐富的咀嚼口感，像為味蕾暖身；說到地中海怎麼能不想到西班牙呢？山本主廚設計了「西班牙冷湯」，這道料理源自於西班牙南部的安達盧西亞，因位處地中海地區，夏季十分炎熱，剛好是蕃茄的盛產期，演變成在飯前食用蕃茄冷湯，消除暑氣也開胃。再來同樣是西班牙地區，進入主菜環節，用最經典的「西班牙海鮮燉飯」來犒賞喜愛飯食的老饕，新鮮豐富的海鮮、濃郁的高湯與番紅花撲鼻香氣，所謂簡單的華麗，最適合用來形容西班牙海鮮燉飯：新鮮卻飽滿的滋味。另外像是「南法香煎鴨胸佐綠胡椒醬」、「地中海清蒸龍虎斑」、「地中海風味焗烤海鮮」與「摩洛哥風味爐烤里肌」…等料理都不能錯過。

吃完了地中海紀行的主題料理外，歐風館自助餐廳的人氣美食同樣不能錯過，首推人氣第一的美國爐烤Choice肋眼牛排、羅馬風味脆皮燒肉、現煎日本生食級干貝，可說是人手一盤的熱門料理；而源自於桃花林中餐廳的手工港點燒賣，與山里日本料理的現炸天婦羅，都能直接在餐台上取用，極致享受本格職人滋味。喜愛海鮮旬味的老饕，絕對不會錯過最鮮美的生食海鮮區，多款新鮮生魚片、天使紅蝦、萬里三點蟹…等豐富海味盡情享用，大快朵頤秋天的第一隻螃蟹！

甜點主廚團隊精心以地中海紀行發想，選用許多地中海地區的食材與特色，首推以西西里咖啡為靈感的「西西里咖啡凍」，帶檸檬酸甜的滋味，入口馬上就拉開本日的甜點序幕；「洋梨沙巴庸」是義大利傳統甜點沙巴庸，濃郁香醇的口感搭配洋梨果肉，滋味絕配；地中海地區盛產的血橙，味道比一般柳橙強烈又帶有果皮香氣，甜點主廚利用血橙製成「血橙軟糖」，一入口就能感受像是地中海溫煦的陽光。最吸睛的莫過於現做甜點「加泰羅尼亞焦糖奶凍Crema Catalana」，源自於西班牙加泰羅尼亞區域的甜點，雞蛋香氣濃郁，口感更綿密，焦糖在奶凍底下，一定要挖到底部才能一口吃到奶油與焦糖的甜香。另外還有紅心芭樂慕斯、開心果櫻桃千層、洛神花凍…等充滿巧思的甜點，甜點控絕對不能錯過。晚餐及假日除了多樣化餐點外，還可享受Open Bar的微醺時光，日系啤酒控必喝ASAHI啤酒、精選紅白酒及Johnnie Walker 約翰走路威士忌等多款酒精飲品暢享，享受美食與美酒微醺之夜。