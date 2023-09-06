台北凱達大飯店百宴自助餐廳引進萬華青草名店「老濟安」

台北市萬華區知名的「青草巷」，裡頭隱藏著許多擁有悠久歷史的青草店，那股沁入心脾的清新香氣，令人忘卻城市喧囂。深耕萬華的台北凱達大飯店，致力於結合在地文化、特色共創美好回憶，今年秋天特別攜手萬華在地傳承半世紀的青草名店「老濟安」，在5樓的百宴自助餐廳引進「老濟安療癒青草茶吧」，共同推廣萬華區獨有的青草養生文化，讓賓客體驗青草的療癒魅力。此外，百宴自助餐廳10月底前午晚餐期間加碼應景中秋的「雙饗烤宴」，食材升級、飲品進階，挑戰Buffet界 CP值天花板！為刺激暑假過後的餐飲淡季，百宴自助餐廳推9月底前「軍公教」獨享8折優惠！

一間青草茶店不僅是地方傳統文化，更是傳遞人情的溫暖。台北凱達大飯店的百宴自助餐廳引進文青風「老濟安療癒青草茶吧」，每日供應3款甘雅芳口且養生的青草特調：青草茶、輕奢洛醇茶、元氣百倍茶，向來訪的賓客們傳遞著萬華區數百年延續至今的青草文化。秋日來一杯清透回甘療癒茶飲，調理生活日常的疲憊身心靈！

百宴自助餐廳10月底前午晚餐期間加碼應景中秋的「雙饗烤宴」，一次品嚐到大漠風情的宮廷蒙古烤肉與經典的BBQ燒烤派對，雙重享受，滿足民眾想大口吃肉的渴望！霸氣的現切爐烤肋眼牛排搭配營養的爐烤繽紛時蔬以及鮮甜肥美的蔥油照燒牡蠣，還能暢飲柏克金鮮釀啤酒與解膩的青草特調，最後再用芝麻與燕麥系列的養生甜點為這場饗宴畫下完美的句點。周末美味再升級，炙燒生食干貝與天使紅蝦無限量供應！9月底前「軍公教」獨享8折優惠，出示相關證件週六下午茶每位只要702元，平日午晚餐每位只要972元起！