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阿里山英迪格酒店「環球慈善月」義賣 山美國小鄒族傳統歌舞合唱團助陣中秋慶團圓

By 台灣英文新聞
2023/09/06 16:07
（圖／阿里山英迪格酒店）
（圖／阿里山英迪格酒店）
（圖／阿里山英迪格酒店）

（圖／阿里山英迪格酒店）

（圖／阿里山英迪格酒店）

（圖／阿里山英迪格酒店）

洲際酒店集團旗下的超過6,000家酒店將攜手實現「明日之旅」，共同回饋社會，承諾在當地社區建立多元文化，並致力於節約能源，為全球創造有意義的改變。洲際酒店集團將於9月份啟動「環球慈善月」活動，以回饋社區為目標，並以志願服務、綠色環保和健康生活為主題，舉辦一系列活動。

洲際酒店集團旗下的「阿里山英迪格酒店 (Hotel Indigo Alishan)」為台灣地區最高海拔的國際品牌酒店，為響應「環球慈善月」活動，將舉辦包括環保淨山活動和二手市集物品募集，在地手工藝品義賣，所籌得的款項將捐贈給當地組織，同時也將促進健康生活和體能等方面的活動，為當地社區做出積極貢獻！期待透過這些活動，在「環球慈善月」期間為社會做出積極的貢獻，並為全球人民帶來積極的改變。

酒店業主「霖宏科技股份有限公司」及「霖雲國際開發股份有限公司」相當重視阿里山偏鄉原民教育，長期以來一直資助偏鄉學校的教育事業，並對慈善事業不遺餘力。在9月份的「關懷行動月」企業社會責任活動中，「阿里山英迪格酒店」將於9月27日邀請阿里山鄉達納伊谷的山美國小全體師生參訪酒店，並進行飯店獨有的迎賓造型毛巾教學課程，最後享用飯店美食，讓孩子親身體驗具在地文化元素之國際級酒店。而當日「山美國小」的學生參觀當天將穿換上鄒族傳統服飾，為「阿里山英迪格酒店」的賓客帶來原住民最具代表的鄒族傳統歌舞合唱團表演，預祝酒店賓客們中秋佳節愉快！

更新時間 : 2023-09-06 22:43 GMT+08:00

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