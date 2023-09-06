俄烏新型網路戰 網軍也須赴戰場 前線操作無人機「保命要緊」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰爭凸顯了網路作戰的重要性，但外界可能不清楚，網軍並非只要坐在電腦前敲鍵盤就好，在這場曠日持久的戰事中，雙方科技長才皆須派赴前線，一較高下。

BBC深入烏克蘭特勤單位（SBU）的網路部門，一窺烏國的網攻手段。現今的網路作戰，除了要具備駭客與特務技能，還要能與狙擊手並肩作戰，是一種需要綜合技能的戰力。

如空拍機拍到的資訊，可透過人工智慧（AI）影像辨識系統加以分析，再參考人力或衛星等來源取得的情資，確認目標內容與位置，如武器將用在何方。又如透過網攻，駭入被佔領地區的監視器系統，藉以監控俄軍行動，或將自殺式無人機用於摧毀俄軍監視器，進行反監控。諸如此類的行動，皆有賴潛藏在目標附近的臥底配合。

SBU網路部門主管Illia Vitiuk進一步闡述了無人機的威能。他提到，烏軍會出動無人機，大玩空中貓捉老鼠遊戲，透過感應器，逮到俄國無人機、阻擾其訊號、奪取控制權、下令降落。由於這一連串動作均需近距離進行，對團隊不無風險，得派員保護其安全。

無人機教官Anton透露，在傳授操作技能時，最重要的並非教導學員如何操控無人機，而是如何避開偵查，先把自己的小命保住。在大戰初期，烏軍頂多只會在距前線10公里處發動小型無人機，如今卻須逼近前線，方能壓過俄軍的干擾訊號，在「鬥機」行動贏得勝利。

前線的另一端，俄國情治單位也派出了網路作戰小組，以利快速聯繫，並速速將截獲的烏軍設備設施納為己用。如此一來，俄軍就能在烏軍尚未發現之前，將烏國裝置用來反偵蒐。

兩軍交戰的其他網路戰面向，當然也包括了一般人熟知的攻破政府網站、摧毀衛星與電視廣播訊號設備（如基輔電視塔遇飛彈襲擊）、散播假資訊等。烏克蘭志願者也協助打造Griselda系統，取得來自社群媒體等來源的現場即時資訊，讓政府得以回答各式問題，如地雷風險區、基礎設施損毀通報等。

Vitiuk表示，烏克蘭網軍得不斷反制俄國駭客攻破其電腦、電話系統的企圖，猶如兩名旗鼓相當的對手，在競技場中廝殺，努力想鑽對方空子。這並不容易，也不乏驚險時刻。「我總說，烏克蘭已成功打破了俄國駭客高大上的神話。」