賴清德首場國政願景發表會 擴大支持0到22歲與衛生醫療投資

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨總統參選人賴清德今（6）日召開首場「國家希望工程」國政願景發表會，200多位學者專家智囊團亮相端政策牛肉，除了要將台灣打造為「智慧科技島」，還要建立社會投資型國家，包括政府擴大支持0到22歲，投資未來世代，並擴大對衛生醫療體系的公共投資，以及打造「新創雨林生態系」等。

賴清德上午召開國政願景發表會，由新境界文教基金會、青平台基金會以及台灣智庫3大智庫，集結超過200位學者專家，共同打造「2024賴清德國家希望工程」國政願景；同時還有新境界文教基金會副董事長邱義仁、青平台基金會董事長鄭麗君及台灣智庫榮譽董事長陳博志等人出席，這是3大智庫首度攜手合作。

賴清德表示，這是他首次以總統參選人身分正式召開記者會，公布「國家希望工程」，完整且有系統向人民報告治國理念及國政藍圖。

賴清德從過去習醫、行醫所學所能、棄醫從政的理想抱負談起，同時談到從民意機關到行政機關、從地方到中央歷練近30年的所見所聞，以及對國家未來的反省。

他說，將透過「國家希望工程」，集結社會各界有志之士，追求台灣成為民主和平的台灣、創新繁榮的台灣、公義永續的台灣。

在民主和平的台灣，賴清德說，將以「中華民國台灣」作為台灣社會最大共識，以更開放的民主治理與均衡的區域發展團結國家，並提升國家總體韌性，推動台灣均衡發展，並連結世界理念相近國家，捍衛台灣安全，維護台海穩定及印太和平，印太和平、台海穩定，整個世界就會和平。

他重申，兩岸需要有原則、有經驗的領導人，在對等尊嚴之下，台灣願意把門打開，進行兩岸的交流合作，以增進兩岸人民的福祉、促進台海和平穩定的發展。

在創新繁榮的台灣，賴清德指出，在產業與經濟總體政策上，將追求以「創新驅動成長」的經濟願景與新發展模式，並透過各項新興科技，用最大的力道，積極投資人才，以淨零科技及智慧科技雙軸發展，透過產業創新、科技創新、創新創業3面向，協助建構完善且國際化的創新雨林，「我們需要獨角獸，也需要創新的螞蟻雄兵」。

他提到，預計在2030年之前提出9000億新台幣的投資，帶動民間的投資，一起達到2050淨零轉型的目標。

在公義永續的台灣，賴清德強調，將擴大未來世代教育投資，並強化國家在居住、長照、醫療、勞動、性別、族群的公共支持，包括0到6歲國家一起養2.0、0到22歲擴大支持、長照3.0，以及居住3大政策等，擴大國家的公共責任、打造台灣成為社會投資型國家，也要減輕家庭負擔，同時將擴大對衛生醫療體系的公共投資，以及打擊黑金槍毒詐騙，讓台灣邁向多元平權、安定公義的社會等。

最後，賴清德表示，今天報告「國家希望工程」的總論，後續也將會透過各項記者會，逐一向社會提出政策藍圖。國家希望工程清楚傳達一個訊息，「人人有希望、國家就有希望」，也非常期待，面對各種國際情勢，能夠與民眾共同努力，推動國家進步，以國家希望工程作為藍圖，乘風破浪，穩健前行。