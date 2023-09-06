台灣饒舌歌手爆抄襲漫畫家　熱狗發千字文道歉

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）台灣饒舌歌手熱狗MC HotDog爆抄襲醜聞，於昨（5）日發布千字文道歉。

MC HotDog於8月發布新歌《樓下的房客》，被指出是抄襲漫畫家朱德庸《什麼事都在發生》多格漫畫書籍中的篇章《跳樓》，熱狗表示自己幹了一件非常蠢的事情，這首歌的靈感來自2004年看過的一篇短文，但創作時不知道那篇短文是源自朱德庸漫畫，是直到推出單曲後有人告訴他。

MC HotDog於臉書痛批公司內部審核查核非常非常不嚴謹，猶如一盤散沙，因為該曲從正式錄音完至今起碼已經有半年的時間，但沒有人有相關的判斷力或敏銳度，並強調新歌已全面下架，原本要發布的MV也無期限不公佈。

《ETtoday星光雲》報導，朱德庸說，「我接受道歉，但我不願意在這個情況下授權。我所有作品授權的，都是經過合作方詳細的規劃，先上車後補票的做法，並不符合我授權程序。」

MC HotDog道歉聲明全文

本人MC HotDog (熱狗)在此公開致歉。我於2023年8月21日、24日分別公開播放單曲『樓下的房客』，因本人思慮不周，在未經朱德庸老師授權同意下，逕自引用朱德庸老師於2004年所出版之《什麼事都在發生》一書中的〈跳樓〉故事多格漫畫之原創構想、故事架構與文字，而製作出單曲『樓下的房客』。對於朱德庸老師長期以來堅持之原創理念，本人深為尊重並特此向朱德庸老師致上誠心歉意，本人現已積極向朱德庸老師洽談授權事宜。

此致

朱德庸老師

MC HotDog (熱狗) 2023年9月5日

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Hey 大家好 我是熱狗

我最近幹了一件非常蠢的事情，到底是什麼事呢？請聽我細說從頭娓娓道來.....

我寫了一首跳樓的歌，其實是希望大家不要跳樓。

這是一首陰暗的故事，卻希望能帶來一絲陽光。

看似這麼沉重的主題我完全沒有要說教的意思，對每個人的選擇沒有樂觀勸說，關於命運處境的描寫也無關是非對錯。

這首歌的創作靈感來源是一個很久以前我看過的網路短篇文字 我把它一直存在email裡 時間是2004年⋯⋯

還記得去年因為工作往返在隔離的時候，我已經被隔到不知道要幹嘛，廢到發荒，甚至就算寫歌也已經完全不知道要寫什麼了，有天我靈機一動，嘗試去翻找我那些超久以前的mail 看看，因為我記得我以前看到什麼不錯的文章/句子/梗 在那個科技還不是這麼發達方便的年代，那些我都會存在我的mail 裡，就這樣被我翻到這個近20年前曾經紀錄過的文字，重新發現後簡直驚為天人，就把它拿來當靈感發想，最後成為了『樓下的房客』這首歌。

這首歌的靈感來自2004年看過的一篇短文，但老實說我創作當時並不知道那篇短文是源自朱德庸老師的漫畫，直到『樓下的房客』單曲出來，有人告訴我，我才曉得。真的非常感謝朱德庸老師當年的這篇作品，給了我寫這首歌的靈感。我要用這首歌向朱德庸老師致敬，沒有這些文字，沒有這些漫畫的啓發，我真的寫不出這首這麼有意義的作品。

但是目前『樓下的房客』這首歌已全面下架，原本要發布的MV也無期限的不會公佈。為什麼呢？我想說關於這首歌關於這次事件，我們公司上下，乃至於我本人，都犯了非常低級且嚴重的錯誤。

首先是我們公司內部審核查核非常非常不嚴謹，何止不嚴謹？簡直猶如一盤散沙，這首歌從正式錄音完至今起碼已經有半年的時間，這半年來，我們公司從上到下竟然沒有任何一個人對此提出質疑，沒有一個人有相關的判斷力或敏銳度，我回想起這半年來，我們原本有太多的時間點可以去把事情處理的更好，但是我們卻什麼都沒做。

駡完同事駡完公司，現在要來罵我自己。

最該檢討的就是我，我竟然會天真地不知道我在2004年記錄的那些文字其實是源自於朱德庸老師的漫畫，還得意洋洋自以為發現了一個年代久遠流傳在網路上的寶藏故事.....

關於我們審核查核如此不嚴謹，在此向朱德庸老師道歉。

第二點我要再次強調的是，『樓下的房客』這首歌的創作靈感來源是朱德庸老師在2004年出版的《什麼事都在發生》這本多格漫畫書籍中的其中一篇〈跳樓〉，朱德庸老師才是原創。

而我只是受到啟發，改編把它變成了『樓下的房客』。

第三點特別要向朱德庸老師道歉的是，我們在歌曲完成之後，並未取得您的授權或同意就發布歌曲，我們需要再次和您致歉！

誠摯地向朱德庸老師道歉後，我還有一些想對自己信心喊話：單曲上架不到一天的『樓下的房客』是一首好歌，它真的是一首好歌，是一首有意義的歌，是一首可以讓人思考的歌，是我最近幾年寫過最滿意的一首歌，再次感謝朱老師的啓發！但無論我自己有多喜歡，我也需要去面對自己和公司犯下的錯誤。

經過這次教訓，我們本色內部會重新上緊發條，而我以後針對年代久遠不知道哪裡來的網路靈感來源也會更謹慎，查明清楚。

最後還是要特別和朱德庸老師說，造成您的困擾實在是深感抱歉！

我也想和大家說聲抱歉，這次實在是讓大家失望啦！先不管『樓下的房客』這首歌最後會不會收錄在專輯裡，我也都要向朱德庸老師致謝謝謝他的創作理念，給疫情期間自覺枯竭的我強大的力量，同時也要呼籲大家，珍愛生命，我想這也是朱德庸老師的故事最核心的理念。