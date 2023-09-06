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紫色控注意！星巴克台灣首間葡萄藤架意象打造門市　周邊特色商品都是絕美紫

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/06 14:34
紫色控注意！星巴克台灣首間葡萄藤架意象打造門市　周邊特色商品都是絕美紫

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）星巴克台灣首間以葡萄藤架意象所打造的門市落腳彰化，已於今（6）日開幕，連周邊商品都是絕美的浪漫葡萄紫。

星巴克彰化溪湖門市位於台19線的東環路上與文東街的角地處，是溪湖鎮首家獨立店門市，門市外觀設計靈感來自當地著名的葡萄農業與咖啡莊園關聯作為連結，融合咖啡果實與葡萄樹元素，以葡萄枝幹生長的連接，以呈現外部和內部之間共享的設計語言。

整體設計以幕夜藍及森林棕色為主，搭配中性柚木色木質家飾，展現出舒適而沈靜的空間感受，門市內延續葡萄藤架意象，吧檯上方採用木作柵欄造型，牆面使用色彩鮮明的咖啡果實為主題，呼應與在地農業相關的藝術故事，打造品牌夢幻葡萄莊園門市。

紫色控注意！星巴克台灣首間葡萄藤架意象打造門市　周邊特色商品都是絕美紫
彰化溪湖門市外觀設計取材當地葡萄農業與咖啡莊園。(圖/星巴克)

為慶祝彰化溪湖門市開幕，星巴克特別推出具有葡萄意象「綺麗鱗片玻璃杯」，玻璃杯體採用特殊拉膏工藝、手工繪製以帶出立體感，把手以淺紫色噴色，杯身綴以真金花紙與閃粉花紙，一方面呈現星巴克女神魚尾鱗片的意象，一方面也象徵葡萄果實纍纍的在地文化特色，巧妙融合星巴克特色與在地故事。

另外以葡萄果實纍纍的意象為發想的「果漾紫女神隨行杯袋」，透過現代波卡圓點的設計手法，結合雙色編織棉繩提把與雙色帆布面料拼接，巧妙呼應當地城市商圈的特色。

紫色控注意！星巴克台灣首間葡萄藤架意象打造門市　周邊特色商品都是絕美紫
葡萄意象特色商品包含「果漾紫女神隨行杯袋」、「綺麗鱗片玻璃杯」、「彰化溪湖隨行卡」。(圖/星巴克)
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更新時間 : 2023-09-06 16:06 GMT+08:00

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