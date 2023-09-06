傳金正恩將會普丁　美國警告：若北韓向俄羅斯提供武器將付出代價

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）美國白宮警告，若北韓像俄羅斯提供餘烏俄戰爭中使用的武器，將在國際社會中付出代價。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國將繼續要求北韓遵守公開承諾，不向俄羅斯提供用於殺害烏克蘭人的武器。

蘇利文警告，向俄羅斯提供武器不會帶給北韓任何利益，他們將在國際社會上為此付出代價。

蘇利文說道，美國將繼續擠壓俄羅斯的國防工業基礎，莫斯科現在正在找尋任何他們能獲得軍事物資的來源。

近日有美國官員消息指出，金正恩和普丁可能正計畫會面，金正恩計畫最快在下週前往俄羅斯。

但在向克姆林宮問及金正恩及普丁是否將進行會談時，克姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）卻表示「無話可說」。

有分析稱，隨著俄羅斯因烏克蘭戰爭而在國際中遭孤立，他看見北韓越來越高的價值。對北韓來說，雖然與俄羅斯的關係並不向蘇聯鼎盛時期那樣溫暖，但他現在正從莫斯科的需求中獲得好處。

北韓國防部在去年11月中否認外界所流傳的武器交易，表示平壤從未與俄羅斯進行武器交易，也沒有過相關計畫。

南韓與美國皆有情報顯示朝中俄將進行聯合軍演，俄羅斯國防部長蕭依古也在昨日表示「為什麼不？我們是鄰居，當然要討論聯合軍演」。