《芭比》掰！影帝領銜《私刑教育3》穩坐北美台灣票房冠軍　必看亮點夢幻CP合體、續集有望？

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 睽違5年，影帝Denzel Washington主演的《私刑教育3》（The Equalizer 3）一上映甫成為票房冠軍，好評一面倒爛番茄觀眾評價高達94%，一起來看影片亮點！

北美與台灣票房雙冠軍

預告。（影/官方Instagram）

《私刑教育3》已於9月1日在北美上映，開出3,450萬美金榮登全美票房冠軍，超越《私刑教育》系列首集的開片票房紀錄；台灣方面提前美國一天上映，同樣蟬聯票房冠軍，開片首週破2, 300萬新台幣奪冠，超越近20年前同樣由影帝演出的《火線救援》，爛番茄觀眾評價高達94%，網友評為暑假必看動作片。

複習前兩集劇情



劇照。(圖/索尼影業)

《私刑教育》系列源自1985年至1989年由哥倫比亞廣播公司（CBS）播出的電視劇， 2014年的首集、2018年的《私刑教育2》皆由Denzel Washington主演，他飾演的退休特工勞勃麥考為了保護年輕的性工作者女孩， 決定走出他平靜的退休生活，與俄羅斯黑幫開戰， 毫不手軟且充分利用身邊物品的殺人招數， 為這部動作片立下暴力美學的新標竿；續集故事圍繞在勞勃麥考以為終於能享受退休人生， 發現摯友被慘忍殺害，這起私人恩怨讓他再度走上復仇的不歸路， 趕盡殺絕這些攪亂他生活的惡人。

第三集在哪拍的？



於義大利阿特拉尼拍攝。(圖/索尼影業)

《私刑教育3》遠赴義大利拍攝， 與前作完全不一樣的美學風格， 製作團隊花了不少時間在義大利南部找尋適合的場景， 終於在阿瑪菲海岸找到一個背山靠海的美麗小鎮阿特拉尼（Atra ni），僅有800人居住的小鎮幾乎由兩個大家族構成， 居民之間的緊密關係也與劇本中的設定完美符合。

招牌「私刑瞳術」拆解



劇照。(圖/索尼影業)

導演特別找來三度獲得奧斯卡獎的大師級攝影指導勞勃李察 遜，製作團隊請來《007： 空降危機》、《不可能的任務》技術指導楊亮打造更致命的殺人招式，特有的「私刑瞳術」 也一起回來了！主角在面對暴力場面時心跳率會降低， 瞳孔會放大審視周遭的所有威脅， 感官對於所有的細微動作更加敏感，利用9秒的時間評估現場可 用的武器，預測出對方的反應和擊倒所需的時間， 並在一瞬間借力使力開槍打爆膝蓋，折斷手指， 最後把槍塞進眼窩打倒剩下的敵人，所有動作一氣呵成， 完全不留機會給別人。

影帝減重20公斤親自上陣拳拳到肉



劇照。(圖/索尼影業)

68歲卻寶刀未老的Denzel Washington 從2022年初開始就為了電影展開 減重訓練，至開拍時已經減掉20公斤的體重，同時也為拳擊愛好者並決定在第三集親自演出武打戲，招數充滿爆發力且拳拳到肉、招招斃命，Denzel Washington表示，「我打拳擊已經幾十年了， 所以要揍人的話我很OK的， 每當有動作戲要教訓壞人時我就會親自上場， 但是如果要挨打的話我就會請我的替身上場， 這方面他很專業的哈哈！」

第三集劇情



劇照。(圖/索尼影業)

故事圍繞在由Denzel飾演的勞勃麥考仍無法忘記當年身為政府殺手時所做的一切， 並且透過逞罰惡勢力的作法，獲得心靈上的慰藉。 這次當他以為在義大利南部找到歸屬時， 發現他的新朋友受到當地黑手黨的威脅， 因此決定重拾舊業解救大家。導演Antoine Fuqua提到，「 這一集比前作還要更加黑暗，因為勞勃的太太和周遭的親友都死了， 又被自己的團隊背叛， 他現在孤獨一人試圖在世界的一個角落找到歸屬， 所以招式更慘忍。」

回憶殺！超強CP再度夢幻合體

Denzel Washington與Dakota Fanning於2004年動作片《火線救援》共同演出，暌違近20年再度於螢幕合體讓影迷驚喜不已，Fanning表示，「當年相處的時光仍舊歷歷在目，我覺得我們之間有非常深刻的連結， 一直到現在我還是Denzel的狂熱粉絲， 我和他的女兒也還是很好的朋友， 很難得有機會能夠與他在這完結篇中演出對手戲。」

敲碗續集？



劇照。(圖/索尼影業)

此為系列最終章，但影帝神秘表示，「老實說我心裡其實有底了， 這次在阿特拉尼拍攝的時候，我們要爬800階才能到山頂上的教堂 ，我的身體和膝蓋都在求救了，但誰知道呢，任何事都有可能發生！ 」