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14小時飛行 台灣總統蔡英文抵史瓦帝尼、晚宴南部非洲僑胞

史瓦帝尼作為台灣在非洲唯一的正式邦交國，也被中國視為在非洲的最後一塊拼圖，近年來以外交、經濟手段積極拉攏，此次訪團也將與當地不同機構簽署合作協議加深交流。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/06 10:34
台灣總統蔡英文國是訪問團5日已經抵達非洲友邦史瓦帝尼，戴克禮總理（Cleopas Sipho Dlamini）在機場親自迎接訪團。（圖片來...

台灣總統蔡英文國是訪問團5日已經抵達非洲友邦史瓦帝尼，戴克禮總理（Cleopas Sipho Dlamini）在機場親自迎接訪團。（圖片來...

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北綜合報導）總統蔡英文率團前往台灣的唯一非洲友邦史瓦帝尼，展開為期4天的國是訪問，當地時間5日抵達友邦，晚間（臺北時間6日凌晨）出席南部非洲僑界歡迎總統訪問晚宴；蔡總統除了感謝僑胞對台灣故鄉支持，也期盼透過此次訪問，能更了解醫療團和技術團耕耘的成果。

此次出訪兩大目標是慶祝兩國55年邦誼及促進永續合作，而在僑胞晚宴上，蔡英文總統感謝來自南非、莫三比克、賴索托、納米比亞、奈及利亞、馬拉威等地方來的僑胞不遠千里而來同賀。晚宴上蔡英文也向與會僑胞報告近年台灣基礎建議更加進步，積極發展風電，而南台灣也有更進步發展的樣貌，成為高科技生產重鎮，如半導體、電動車及再生能源等，政府也積極協助企業解決生產所需的土地與水電問題。

蔡英文也引用經濟數據與國際競爭力評比，來說明距上回來訪五年來台灣的經濟發展成就，像是「瑞士洛桑管理學院」的｢世界競爭力評比｣，台灣整體競爭力從2018年的第17名進步到今年的第6名。她提到，2020年在全球經濟負成長之時，台灣卻是少數經濟成長率達到3%以上的國家，到了2021年，臺灣更創下6.5%的經濟正成長，人均GDP也首次超過3萬美元。

蔡英文回顧五年前來訪，表示當時從史瓦帝尼回去以後就開始進行「非洲計畫」，此次二度來訪要向當地台灣企業請益，以便修正非洲計畫，更切合目前當地實際需要。

陪同蔡英文進行國是訪問的跨黨派立委包括范雲、邱泰源、邱志偉、邱臣遠委員，經濟部長王美花、僑務委員會委員長徐佳青、高雄市長陳其邁、總統府副秘書長張惇涵也參與訪問。

史瓦帝尼作為台灣在非洲唯一的正式邦交國，也被中國視為在非洲的最後一塊拼圖，近年來祭出外交、經濟手段積極拉攏。台灣也積極以各項合作與史瓦帝尼維繫關係。總統府指出，高雄市長陳其邁將在這趟訪問中，將代表高雄市和史瓦帝尼首都姆巴巴內市締結成為姊妹市。海外投資開發股份有限公司（OIDC）也會與史瓦帝尼國家石油公司（ENPC）簽署工程總承包合作備忘錄。
國是訪問
蔡英文
史瓦帝尼

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更新時間 : 2023-09-06 16:06 GMT+08:00

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