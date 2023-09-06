十年來未曾如此憋屈 習近平北戴河會議遭中共大老訓斥

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中共領導人與退休高層每年夏季聚首河北北戴河，休憩並商議國事，但今年氛圍很不一樣。消息人士透露，習近平8月在北戴河被大老斥責治國無方，掌權十年來難得感到委屈。

日經亞洲資深記者、前中國分社社長中澤克二（Katsuji Nakazawa）撰文指出，前主席江澤民去年11月96歲高齡過世，胡錦濤去年10月也在習近平第三任「登基」大會中被架出場，此後便鮮少公開露面。按常理說，今年習近平應能好好享受休假氣氛，但事實並非如此。

中國經濟正面臨1970年代改革開放以來嚴重倒退，房地產市場亂成一鍋粥，年輕人失業率高到慘不忍睹，官方都不得不蓋牌。兩名火箭軍將領遭整肅，外交部長秦剛被消失（傳言不堪入耳），政經局勢之混亂，讓黨內大老忍不住發話了。

據悉，由中國前副主席曾慶紅為首的共黨退休高層，先在北京近郊開會，再派部分人士赴北戴河閉門會議對習近平提出諫言。今年84歲的曾慶紅，是江澤民領導班子的第二號人物，至今仍在黨內握有話語權。

大老在會中訓斥習近平，國家陷入政經動盪，倘若再不能有效因應，民心一失，中共政權恐難維穩。「我們經不起更多混亂了。」大老正告。

被當眾指謫，習近平很不是滋味，一肚子委屈。據傳他會後與親近的幕僚抱團取暖，相當「沮喪」，並將矛頭指向三位前任國家主席－鄧小平、江澤民、胡錦濤。

「前面三位留下來的問題，全落到我肩上。這十年來不是沒有處理，但仍難解決，難道要怪我嗎？」習近平發洩完怨氣後，還指示下屬，接下來這些未解的問題，就留待他們解決了。此話一出，眾人無不驚愕，包括他一力拔擢的國務院總理李強。

中澤克二指出，習近平之所以臨時缺席8月金磚國家（BRICS）峰會的重要論壇，就是為了避免被問到中國經濟表現不佳的尷尬問題。經濟逆風伴隨的是貿易疲軟、外國投資劇減，習近平確定不去本周在印度登場的G20峰會，也可能是怕再度「失了面子」，同時避開與美國總統拜登（Joe Biden）會面的場合，畢竟美中關係，看來還沒到春天。

就在此時，一位銷聲匿跡多時的人物，出現了。曾是制衡習近平的中共第二把交椅、今年3月「被退休」的前總理李克強，卸任後首度公開露面，現身世界文化遺產敦煌莫高窟（千佛洞），受到當地民眾熱情歡迎，一聲聲「總理好」不絕於耳。

李克強具經濟長才，在中國政界聲望仍高，他雖在習近平獨攬大權下黯然下台，卻肯定出席了北戴河會議前的大老密會。一邊是灰頭土臉的習近平，一邊是神采奕奕的李克強，中澤克二稱，中國政治圈的蝴蝶效應，還真令人玩味。