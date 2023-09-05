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與梅山斷層有關? 半月來嘉義淺層地震不斷 氣象局：未來兩週防餘震

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/05 20:53
嘉義近半個月頻發生極淺層地震，今日傍晚又連2震，不禁讓民眾擔心是否與梅山斷層有關（圖／路透社Alamy）

嘉義近半個月頻發生極淺層地震，今日傍晚又連2震，不禁讓民眾擔心是否與梅山斷層有關（圖／路透社Alamy）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）嘉義近半個月頻發生極淺層地震，新港鄉今（5）日傍晚連2震，最大地震規模5.5，不禁讓民眾擔心是否與梅山斷層有關，對此，地震測報中心研判，起因是在歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊擠壓下，力量於嘉義一帶釋放，未來2週內可能有規模4到4.5餘震。

嘉義新港今天下午5時30分發生芮氏規模5.5地震，地震深度8.5公里，隨後5時45分再度地牛翻身，發生芮氏規模3.2地震，地震深度10.1公里。

中央社引述氣象局地震測報中心代理主任吳健富說法，目前判斷是台灣在歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊擠壓下，力量由東部傳向西部，最後才在嘉義一帶釋放。

吳健富表示，由於芮氏規模5.5這起地震為淺層地震，地震深度僅8.5公里，因此當地民眾相當有感。

吳健富進一步說明，這一帶在8月16日、26日及31日已陸續發生規模3.8到4.5的地震，由於這個地區已有一段時間沒有這麼密集的地震發生，而嘉義也是人口稠密區，地震測報中心會持續關注後續狀況。

就現在的時間點來看，研判這起規模5.5地震是主震，不排除2週內會有規模4到4.5餘震，且深度都會比較淺。

吳健富表示，此地震震央與梅山斷層還有一段距離，因此目前判斷此地震與梅山斷層並無關聯。
地震
梅山斷層帶
嘉義

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