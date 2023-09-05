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全台灣有感！9/5傍晚嘉義連震2次 最大地震規模5.5 高鐵2班次一度暫停、台鐵減速行駛

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/05 17:50
嘉義縣新港鄉今（5）日下午5時30分發生芮氏規模5.5地震。（圖／氣象局）

嘉義縣新港鄉今（5）日下午5時30分發生芮氏規模5.5地震。（圖／氣象局）

19:47更新

（台灣英文新聞／生活組　綜合整理報導）根據中央氣象局網站最新資訊，嘉義縣新港鄉今（5）日傍晚連2震，第一起地震發生在下午5時30分發生芮氏規模5.5地震，地震深度8.5公里，隨後5時45分再度地牛翻身，發生芮氏規模3.2地震，地震深度10.1公里。

由於第一起地震地震深度僅8.5公里，發生當下建築物上下搖晃，還有民宅的天花板輕鋼架、外牆磁磚掉落在地，甚至遮雨棚也被砸破，讓不少民眾膽戰心驚，不僅台南、高雄、雲林等南部地區感受到明顯晃動，台北和新北也超級有感。由於近半個月來嘉義縣市接連發生地震，包含嘉義縣新港、民雄、義竹鄉，讓民眾擔心強震周期到來。

氣象局表示，下午5時30分發生的地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍包含彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台中市、台南市。

而各地震度級分別為：嘉義市地區、嘉義縣地區最大震度5弱；雲林縣地區、台南市地區、彰化縣地區最大震度4級；南投縣地區、高雄市地區、台中市地區、苗栗縣地區最大震度3級；澎湖縣地區、屏東縣地區、花蓮縣地區、台東縣地區、新竹縣地區、桃園市地區最大震度2級。

而第二起地震規模較小，各地震度級為：嘉義市地區最大震度2級；嘉義縣地區和雲林縣地區、最大震度1級。

全台灣有感！9/5傍晚嘉義連震2次 最大地震規模5.5 高鐵2班次一度暫停、台鐵減速行駛

此外，受地震影響，為確保旅客安全，高鐵有2班列車一度暫停，台鐵則減速行駛，待人員巡查路線，確認安全無虞後，便會恢復原速度行駛。

台灣高鐵公司表示，啟動雲林至台南間地震告警，共有2班次營運列車（南下、北上各1班）於地震發生時暫時停車。並於地震後展開路線雙線巡檢，後續各車次列車將在確認安全無虞後，逐步提速恢復正常運轉，地震將造成部分列車延誤。

台鐵則說，由於這起地震嘉義震度達4級，彰化花壇與台南善化間按4級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速30公里，第2趟列車起以時速60公里慢行至前方站，另外須由工務、電務單位派員巡查路線，確定無礙後，才恢復原速度。
氣象局
地震
嘉義

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