新北市「全民運動之都」全國第一　2024年1月成立體育局

遠見雜誌日前發表「2023運動縣市大調查」， 新北市在「全民運動榜」上，總成績為全國第一，並且在「 公眾運動場所設施滿意度」、「民間體育團體數量」、「 基層運動選手訓練站培訓選手數」、「國民運動中心數量」 項目均奪得第一名，合計抱回5枚金牌。 新北市在全民運動城市指標總積分全國第一，榮登「全民運動之都」 。

新北市致力推動成為400萬市民的運動城市，全力打造提供全體市 民優質、就近使用的國民運動中心，目前已完成16座國民運動中心 ，且座座均有特色運動項目，吸引不同年齡層及運動族群加入運動行 列，未來將持續依人口密度及周邊發展規劃單一行政區第二運動中心 ，及持續評估增設鄰近社區的小型健身中心。 蘆洲湧蓮寺公益大樓運動中心預計在2026年完工， 板橋第二運動中心預計2030年完工，及新莊第二運動中心預計2027年啟動興建。

同時，透過民間資源引進，與民間企業及在地鄰里合作， 共同辦理適合各族群的體育活動與運動課程， 以期達到增加規律運動人口，並落實運動平權方針。藉由巡迴運動指 導方式，2019年迄今走訪新北29行政區，深入社區、 走進企業及庇護工場，已完成1,600小時的運動指導課程， 服務超過8,000位民眾，主動將運動師資及資源帶進各區， 讓市民可以就近接觸運動，養成規律運動習慣，讓運動為城市更加分 。

另在學校體育推動部分，新北市政府今(2023)年獲教育部體育署 評選為學校體育傳炬獎「績優機關獎」殊榮。2022年訂定「新北卓 越體育人才在地育成領航計畫」投入4年12億經費，從優質環境、 暢通管道、引進資源、獎勵補助、支持照顧、 專業師資等六大面向規劃12項策略，建構運動人才培育銜接體系， 持續進行區域整合，以提供選手完善專長訓練環境與升學管道，培育 運動人口幼苗。另自2022年起全國首創「 新北市體育績優助學圓夢實施計畫」，結合民間公益， 獎助新北市弱勢體育績優學生在學所需之助學費及日常生活所需之生 活費，積極延攬優秀運動人才根留新北，培育弱勢體育績優學生發展 稟賦才能。

新北市政府體育局將在2024年1月1日正式成立，未來會以更全面 、更宏觀的視角做體育運動的整體規劃與推動，落實新北市運動人才 四級培育體系，鼓勵市民成為規律運動族群，落實安居樂業目標。